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¡Pitos en Ibrox! El desastroso inicio de Derek McInnes en el Rangers continúa, ya que el equipo escocés cae eliminado de la Europa League
Un comienzo de pesadilla para McInnes
El periodo de gracia nunca llegó a existir de verdad para McInnes, pero cualquier paciencia residual de la afición de Ibrox se evaporó el jueves por la noche. Desde que protagonizó su sonado cambio desde el Hearts en verano, McInnes no ha logrado ni una sola victoria en cuatro partidos oficiales. Este último fracaso europeo llega después de una serie de malos resultados en el ámbito nacional, dejando el proyecto del técnico cada vez más frágil apenas unas semanas después del inicio de la nueva campaña.
El ambiente al final del partido era irrespirable, con abucheos resonando en las gradas mientras se asumía la realidad de una derrota por 3-2 en el global. El Rangers afrontaba la vuelta tras perder 2-1 en el primer duelo en Polonia y, pese a una intensa actividad veraniega con nueve fichajes, el equipo pareció deslavazado y sin una identidad táctica clara.
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El optimismo inicial se desvanece en Ibrox
Hubo un breve momento en el que pareció que la noche sería para los locales. En el minuto 19, el capitán Lawrence Shankland igualó la eliminatoria en el global al transformar con violencia un penalti por el centro, para firmar su primer gol desde su llegada en verano.
El Rangers había empezado con un experimental sistema 3-5-2 debido a una creciente crisis de lesiones, que dejó a Youssef Chermiti fuera por una lesión de larga duración del ligamento cruzado anterior y a Tuur Rommens de baja por una distensión en la ingle. El cambio táctico dio lugar a un partido abierto y caótico en el que los visitantes parecieron con frecuencia el equipo más peligroso.
El Jagiellonia Bialystok toma el control
La segunda parte vio a McInnes intentar enderezar el rumbo al volver a una defensa de cuatro e introducir a Ross McCrorie por Thelo Aasgaard. Sin embargo, el cambio no dio el control deseado, ya que el Jagiellonia Bialystok fue creciendo en confianza. Los visitantes jugaron con un nivel de seguridad y determinación al que el Rangers simplemente no pudo responder.
Incluso después de que Nik Prelec empatara merecidamente para los visitantes en el minuto 65, y de que McInnes recurriera al banquillo dando entrada a Cammy Devlin y Vanja Dragojevic por Dan Neil y Nico Raskin, los Light Blues tuvieron dificultades para crear ocasiones claras. La falta de cohesión fue evidente a medida que corría el reloj, con el equipo dando la impresión de actuar sin una estrategia reconocible.
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Futuro incierto en la Conference League
La derrota significa que el Rangers deberá afrontar ahora una eliminatoria de play-off de la Conference League contra el Jablonec checo, un descenso considerable respecto a sus ambiciones europeas iniciales. Las implicaciones económicas y deportivas de no alcanzar la fase de grupos de la Europa League se dejarán sentir con fuerza, especialmente teniendo en cuenta la fuerte inversión realizada en la plantilla durante los meses de verano.
No hay tiempo para que McInnes se lamante las heridas, ya que el domingo se avecina un duelo de octavos de final de la Premier Sports Cup contra el St Mirren. El conjunto de Paisley, sin duda, olerá sangre dado el actual estado de desorden en Ibrox. Si McInnes no encuentra rápidamente la manera de dar vida a su costosa concentración de talento, el descontento en la mitad azul de Glasgow no hará más que seguir creciendo.
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