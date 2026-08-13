El periodo de gracia nunca llegó a existir de verdad para McInnes, pero cualquier paciencia residual de la afición de Ibrox se evaporó el jueves por la noche. Desde que protagonizó su sonado cambio desde el Hearts en verano, McInnes no ha logrado ni una sola victoria en cuatro partidos oficiales. Este último fracaso europeo llega después de una serie de malos resultados en el ámbito nacional, dejando el proyecto del técnico cada vez más frágil apenas unas semanas después del inicio de la nueva campaña.

El ambiente al final del partido era irrespirable, con abucheos resonando en las gradas mientras se asumía la realidad de una derrota por 3-2 en el global. El Rangers afrontaba la vuelta tras perder 2-1 en el primer duelo en Polonia y, pese a una intensa actividad veraniega con nueve fichajes, el equipo pareció deslavazado y sin una identidad táctica clara.