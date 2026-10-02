Esta dupla es la más cercana a conquistar la Liga Saudí: los fichajes del Al-Hilal no decidirán la carrera por el título

Los profesionales extranjeros han beneficiado al fútbol saudí: la selección tiene argumentos para el título de la Copa de Asia

Pequeños detalles me privaron de dos grandes títulos: y sueño con dirigir en un Mundial

Desde su puesto actual con el Al-Ula, y con la experiencia de un entrenador que ya vivió el fútbol saudí en una etapa diferente, José Peseiro ofrece una lectura particular del panorama actual en el Reino, tras unos años en los que la competición vivió una gran transformación con la entrada de los clubes en una nueva fase de inversión y de atracción de las principales estrellas del mundo.

En la segunda parte de su entrevista con Kooora, Peseiro abre numerosos frentes que ocupan al fútbol saudí, empezando por la encendida carrera de la Roshn Saudi League desde la primera jornada, y el impacto de los numerosos fichajes del Al-Hilal en el desarrollo de la competición, pasando por la marcha de Karim Benzema del Zaeem, y su postura sobre la continuidad de Cristiano Ronaldo como titular en el Al-Nassr, hasta llegar a Mohamed Salah y la oportunidad que, en su opinión, la Liga Saudí podría haber representado en esta etapa de la carrera de la estrella egipcia.

Peseiro habla también de Victor Osimhen, su exdelantero con la selección de Nigeria, y revela su visión sobre el impacto de los profesionales extranjeros y las estrellas mundiales en los jugadores saudíes, antes de evaluar las opciones de la selección saudí en la lucha por el título de la Copa de Asia, apoyándose en su conocimiento previo del fútbol saudí y en su experiencia al frente del cuerpo técnico de la selección.

El técnico portugués no se limita a la lectura del presente, pues regresa a dos de los momentos más importantes de su carrera, cuando dirigió al Sporting de Lisboa hasta la final de la Copa de la UEFA, y después a la selección de Nigeria hasta la final de la Copa Africana de Naciones, deteniéndose en los pequeños detalles que, a su juicio, le privaron del título en ambos partidos, antes de revelar su sueño todavía por cumplir.

Lee la primera parte:

Peseiro en entrevista con Kooora (1/2): esta es la verdadera diferencia entre el Al-Ahly y el Zamalek, y una única razón detrás del bajón de nivel de Zizo

Y pasamos a la segunda parte de la entrevista: