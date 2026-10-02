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Jose Peseiro - جوزيه بيسيروKooora
Loai Mohamed
Traducido por

Piséiro en entrevista con Kooora (2/2): Salah desaprovechó la oportunidad de Arabia Saudí, Cristiano no es un suplente y la salida de Benzema es "natural"

J. Peseiro
C. Ronaldo
M. Salah
K. Benzema
1ª División
Al Ula
Al Hilal
Al Nasr FC
Arabia Saudí
Asian Cup
G. Donis
Portugal
Egipto
Francia
Arabia Saudita
Grecia

Esta dupla es la más cercana a conquistar la Liga Saudí: los fichajes del Al-Hilal no decidirán la carrera por el título

Los profesionales extranjeros han beneficiado al fútbol saudí: la selección tiene argumentos para el título de la Copa de Asia

Pequeños detalles me privaron de dos grandes títulos: y sueño con dirigir en un Mundial

Desde su puesto actual con el Al-Ula, y con la experiencia de un entrenador que ya vivió el fútbol saudí en una etapa diferente, José Peseiro ofrece una lectura particular del panorama actual en el Reino, tras unos años en los que la competición vivió una gran transformación con la entrada de los clubes en una nueva fase de inversión y de atracción de las principales estrellas del mundo.

En la segunda parte de su entrevista con Kooora, Peseiro abre numerosos frentes que ocupan al fútbol saudí, empezando por la encendida carrera de la Roshn Saudi League desde la primera jornada, y el impacto de los numerosos fichajes del Al-Hilal en el desarrollo de la competición, pasando por la marcha de Karim Benzema del Zaeem, y su postura sobre la continuidad de Cristiano Ronaldo como titular en el Al-Nassr, hasta llegar a Mohamed Salah y la oportunidad que, en su opinión, la Liga Saudí podría haber representado en esta etapa de la carrera de la estrella egipcia.

Peseiro habla también de Victor Osimhen, su exdelantero con la selección de Nigeria, y revela su visión sobre el impacto de los profesionales extranjeros y las estrellas mundiales en los jugadores saudíes, antes de evaluar las opciones de la selección saudí en la lucha por el título de la Copa de Asia, apoyándose en su conocimiento previo del fútbol saudí y en su experiencia al frente del cuerpo técnico de la selección.

El técnico portugués no se limita a la lectura del presente, pues regresa a dos de los momentos más importantes de su carrera, cuando dirigió al Sporting de Lisboa hasta la final de la Copa de la UEFA, y después a la selección de Nigeria hasta la final de la Copa Africana de Naciones, deteniéndose en los pequeños detalles que, a su juicio, le privaron del título en ambos partidos, antes de revelar su sueño todavía por cumplir.

Lee la primera parte:

Peseiro en entrevista con Kooora (1/2): esta es la verdadera diferencia entre el Al-Ahly y el Zamalek, y una única razón detrás del bajón de nivel de Zizo

Y pasamos a la segunda parte de la entrevista:

  • Tu exequipo, el Al-Hilal, ha fichado a varias estrellas, mientras que otros clubes han perdido a algunos de sus profesionales por razones económicas. ¿Crees que esta diferencia podría influir en la lucha por el título?

    El Al-Hilal fichó a jugadores destacados, de gran calidad, para ganar fuerza, especialmente porque ya cuenta con jugadores destacados. Aun así, considero que hay otros factores que pueden determinar la conquista de los títulos; esos factores tienen que ver con la organización, la estructura y el liderazgo.

  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    ¿Te sorprendió la salida de Karim Benzema del Al-Hilal?

    No conozco los motivos de su marcha, pero en el fútbol es normal que los jugadores no tengan éxito en algunos de los proyectos en los que participan.

  • El nombre de Victor Osimhen, tu excompañero en la selección de Nigeria, ha estado vinculado con un traspaso al Al-Hilal en varias ocasiones. ¿Crees que se habría adaptado al ambiente en Arabia Saudí?

    Victor Osimhen es un delantero de élite, con una ética de trabajo poco común y una ferocidad competitiva. Se habría adaptado a cualquier entorno. Y si hubiera elegido Arabia Saudí, habría sido una de las grandes estrellas de la liga, porque su compromiso con el juego es absoluto.

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    Mohamed Salah estuvo cerca de incorporarse a la Liga Profesional Saudí. ¿Crees que se equivocó al fichar por el Trabzonspor?

    Salah es un ídolo. Él será quien sepa qué es lo mejor para él, pero sinceramente creo que la liga saudí habría sido el escenario perfecto para él en esta etapa de su carrera. Se ha perdido la oportunidad de tenerlo aquí como uno de los grandes referentes del proyecto saudí.

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    Si estuvieras en el lugar de Ange Postecoglou, ¿apostarías por Cristiano Ronaldo como titular habitual o lo convertirías en suplente debido a su avanzada edad?

    Siempre iba a contar con él. Cristiano no es un jugador cualquiera. Mientras conserve esa pasión y esa energía, debe estar en el campo. Obliga a todos los que le rodean a ser mejores y, como ya hemos visto al inicio de esta temporada, sigue marcando goles y decidiendo partidos.

  • Viví el fútbol saudí en una época completamente distinta. ¿Crees que la llegada de las estrellas internacionales benefició realmente a los jugadores saudíes, o que el gran número de futbolistas extranjeros afectó a sus oportunidades de jugar y a su desarrollo?

    Han ayudado, y siguen ayudando, de forma enorme. Entrenar a diario junto a un jugador que ya ha ganado el Balón de Oro o se ha coronado en un título europeo eleva el nivel de cualquier jugador local. Las exigencias han aumentado, y esto hará que la selección saudí sea mucho más madura.

    La realidad del fútbol saudí en este momento no se compara con lo que viví cuando era entrenador del Al-Hilal y de la selección saudí. En todos los niveles, y en todos los aspectos, el fútbol ha evolucionado de forma enorme. Toda esta inversión y este desarrollo darán sus frutos a corto y medio plazo.

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    ¿Crees que la selección de Arabia Saudí, bajo la dirección de Georgios Donis, es capaz de ganar la Copa de Asia en casa?

    Tiene todas las condiciones necesarias. La ventaja de jugar en casa es muy fuerte, y Donis conoce muy bien la realidad saudí. Los jugadores saudíes están mejor preparados que nunca y, incluso ante los fuertes rivales a los que se enfrentarán, tienen muy buenas opciones.

  • ¿Quién crees que ganará el título de la Liga Profesional Saudí esta temporada?

    El actual campeón, el Al-Nassr, y el Al-Hilal son, desde mi punto de vista, los principales candidatos al título.

  • FBL-CAN-2024-CIV-NGR-FINALAFP

    Si tuvieras la oportunidad de repetir un solo partido en tu carrera como entrenador, ¿elegirías la final de la Copa Africana de Naciones o la final de la Liga Europa, y qué cambiarías?

    Es una elección imposible, porque no puedo poner la importancia de una por encima de la otra. Ambas representan los dos puntos más altos de mi carrera, y son la culminación de dos trayectorias de enorme competencia y entrega.

    La final de la Copa de la UEFA fue un acontecimiento que dejó una huella profunda en la historia del Sporting de Lisboa, y merecíamos ese título. Por otro lado, la final de la Copa Africana de Naciones con Nigeria tuvo una dimensión social y emocional imposible de describir. Representábamos las esperanzas y la alegría de más de 200 millones de personas.

    En cuanto a lo que habría cambiado, es muy difícil de determinar. En el fútbol de élite, y especialmente en finales de esta magnitud, el trabajo táctico y la preparación se llevan al límite, pero el resultado al final depende de los detalles más pequeños. No se trata de cambiar una sustitución o una forma de jugar, sino de controlar esos pequeños momentos que no se pueden entrenar: un balón que choca con el poste y sale, una decisión que se toma en una fracción de segundo bajo el peso de un agotamiento enorme, o la efectividad en un detalle defensivo. Pero lo que queda es el enorme orgullo de liderar esos proyectos y poner a esos equipos en el escenario más alto.

  • Después de todas tus experiencias con clubes y selecciones, ¿cuál es el sueño como entrenador que José Peseiro todavía aspira a cumplir?

    En este momento, mi objetivo principal es ganar el título (el título de la Primera División saudí) con el Al-Ula, una meta que me satisface al 100%. En el futuro, me gustaría cumplir el objetivo de estar en un Mundial con alguna selección. Pero, por encima de todo, mi mayor deseo es seguir trabajando en esta profesión con la pasión y la energía que siento hoy.