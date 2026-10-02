Pippo Inzaghi: «Aquella noche en Kiev que cuenta cómo era jugar con alguien como Zidane»

Pippo Inzaghi, entrevistado por la Gazzetta dello Sport, cuenta su relación con Zinedine Zidane en su etapa en la Juventus, de 1997 a 2001: "Puedo decir que tuve la fortuna de jugar con alguien como Zizou: para un delantero, saber que a tu espalda tienes a un compañero así es realmente un gran privilegio. Zizou siempre sabía cómo ponerte en las mejores condiciones sobre el campo. A menudo bastaba con un movimiento correcto y él ya lo había visto todo: así era".





¿Su fortaleza? "Diría que la calidad técnica, evidente para todos, pero lo que más me impresionaba era la naturalidad con la que Zidane hacía parecer sencillas incluso las jugadas más difíciles. Por este motivo nunca me sorprendió verlo convertirse en un gran entrenador".



