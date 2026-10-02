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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Pippo Inzaghi: «Aquella noche en Kiev que cuenta cómo era jugar con alguien como Zidane»

F. Inzaghi
Juventus
Z. Zidane

El exdelantero recuerda su etapa en la Juventus con Zidane como compañero de equipo

Pippo Inzaghi, entrevistado por la Gazzetta dello Sport, cuenta su relación con Zinedine Zidane en su etapa en la Juventus, de 1997 a 2001: "Puedo decir que tuve la fortuna de jugar con alguien como Zizou: para un delantero, saber que a tu espalda tienes a un compañero así es realmente un gran privilegio. Zizou siempre sabía cómo ponerte en las mejores condiciones sobre el campo. A menudo bastaba con un movimiento correcto y él ya lo había visto todo: así era".


¿Su fortaleza? "Diría que la calidad técnica, evidente para todos, pero lo que más me impresionaba era la naturalidad con la que Zidane hacía parecer sencillas incluso las jugadas más difíciles. Por este motivo nunca me sorprendió verlo convertirse en un gran entrenador".


  • AQUELLA NOCHE EN KIEV

    El actual entrenador del Palermo añade: "Zizou fue un grandísimo compañero de equipo, igual que Kaká, una auténtica bendición para quien, como yo, era delantero de profesión. Por eso antes subrayé la suerte que tuve de encontrarme con él".


    La noche especial: "Si pienso en un partido jugado junto a Zizou, me viene a la mente una noche realmente especial, en la Champions League, en Kiev en 1998. Veníamos del empate, 1-1, de la ida y teníamos que ir allí a ganar. En el primer gol, Zidane me dejó delante de la portería con uno de esos balones que solo él sabía poner. También el segundo gol, de cabeza, nace de un saque de esquina suyo. En Kiev marqué un hat-trick y ganamos 4-1. Aquella noche cuenta bien, muy bien, lo que significaba jugar con alguien como Zidane".


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