El exentrenador del Milan, del Fiorenitna y de otros equipos, Stefano Pioli, estuvo en Sky Sport, en el programa Sky Calcio Club, para hablar de sus experiencias pasadas, de sus ganas de volver a entrenar y del campeonato actual.
Desde el recuerdo del Scudetto que ganó con el Milan hasta el de Amorim, pasando por las novedades de Fabregas, la victoria de la Juventus sobre el Napoli y los motivos de su último fracaso con la Fiorentina, estas fueron sus palabras: «Estuve cerca de ocupar el banquillo de la selección italiana, no hace mucho».