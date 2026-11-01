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cm grafica pioli 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Pioli: «¿Moreira como Leao? Él y Rabiot tienen unas piernas potentes. Con los once titulares, el Milan es un equipo realmente fuerte. En la Fiorentina puse el listón demasiado alto. Echo de menos entrenar»

S. Pioli
AC Milán
Italia
Fiorentina
Inter Milán
Juventus
SSC Nápoles

El exentrenador del Milan, del Fiorenitna y de otros equipos, Stefano Pioli, estuvo en Sky Sport, en el programa Sky Calcio Club, para hablar de sus experiencias pasadas, de sus ganas de volver a entrenar y del campeonato actual.

Desde el recuerdo del Scudetto que ganó con el Milan hasta el de Amorim, pasando por las novedades de Fabregas, la victoria de la Juventus sobre el Napoli y los motivos de su último fracaso con la Fiorentina, estas fueron sus palabras: «Estuve cerca de ocupar el banquillo de la selección italiana, no hace mucho».

  • LA VICTORIA DE LA JUVENTUS SOBRE EL NAPOLI

    «La Juve tiene muchos jugadores de banda, no cuenta con Yildiz ni con Conceicao y creo que la dupla Kolo Muani-Woltemade tiene sentido. Creo que Luciano supo leer bien el partido: los cambios le dieron la razón y dieron sus frutos.

    Por lo que veo, Kolo Muani es un jugador que se esfuerza mucho y trabaja mucho, pero quizá le está faltando la jugada decisiva. No me gusta la concentración. En los momentos difíciles, si estás así encerrado todo el día, piensas siempre en ello. Creo que hay que trabajar con calidad y, cuando las cosas no van bien, la concentración no puede ser la única solución.

    No creo que la Juve haya ganado hoy por haberse ido de concentración. En la segunda parte, el partido estuvo equilibrado, pero luego un gran gol de Alajbegovic cambió el partido»

  • El fiasco en Florencia

    "Ahora mismo echo de menos entrenar. Después de la experiencia en Florencia... Allí me importaba mucho hacerlo bien y, sin embargo, salió mal, necesité desconectar. Me llegó algo del extranjero, pero no lo tomé en consideración.

    Creo que me equivoqué al poner el listón demasiado alto en un ambiente tan cálido y tan pasional. Sometí al equipo a una presión que no era necesaria.

    Algunos resultados podrían haber sido distintos por los partidos que hicimos, pero las presiones que hubo no nos permitieron expresarnos.

    Sin duda, ahora se ha hecho una campaña de fichajes de nivel: se ha incorporado a jugadores buenos y con proyección. Hace falta paciencia, pero no siempre la hay en Italia y, sobre todo, en Florencia".

  • FÁBREGAS Y GASPERINI

    «El Como ha puesto en el centro la figura del entrenador, la figura de Cesc. He visto cosas interesantes. Ha elegido jugadores funcionales, todos saben situarse en el campo, desmarcarse y moverse.

    Es el primer año que disputan competiciones de copa y están cosechando grandes satisfacciones. Siguen su camino con mucha calidad y convicción, y hay un ambiente magnífico.

    Cada entrenador tiene su forma de jugar. Hay diferencias entre Gasperini y Fabregas, pero ambos proponen un fútbol espectacular y ofensivo. Hay mentalidades distintas y distintas formas de afrontar el partido. Hay muchas maneras de conseguir un resultado positivo».

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  • EL SCUDETTO CON EL MILAN

    "Creo que la habilidad del entrenador consiste en adaptarse a las características de los jugadores. En aquel equipo tenía jugadores a los que ponía en dificultades si los hacía defender atrás.

    Siempre depende de la intensidad y la energía con las que presionas arriba. Puedes jugar atrás o arriba, pero si quieres jugar arriba tienes que hacerlo con una intensidad considerable. El año del Scudetto Rafa fue devastador; cuando se gana, se crea algo especial en el propio grupo de trabajo. Después del Scudetto no estuvimos acertados ni yo, ni Paolo (Maldini, nota de la redacción), ni Ricky (Massara, nota de la redacción), pero él tampoco. Rafa no puede seguir a un lateral hasta el final; puede hacerlo, pero luego no lo hace".

  • MOREIRA, RABIOT Y EL MILAN DE AMORIM

    «¿Moreira como Leao? Lo vi también contra el Sassuolo y me impresionó. Él y Rabiot tienen unas piernas impresionantes. El Milan hizo un gran partido, Maignan realizó una gran parada... Pero con su once titular es un equipo realmente fuerte; cuando Amorim hizo algún cambio más, le costó más.

    Le ha llevado un tiempo llegar a este punto porque tenía jugadores que llegaban, probablemente llegaron con algunos problemas, y hace falta tiempo para encontrar ritmo y ponerse en forma. Los resultados ya se están viendo.

    Modric también sigue teniendo unas piernas impresionantes. Goncalo Ramos hace un gran trabajo para el equipo y es un jugador muy válido».