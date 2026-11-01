«La Juve tiene muchos jugadores de banda, no cuenta con Yildiz ni con Conceicao y creo que la dupla Kolo Muani-Woltemade tiene sentido. Creo que Luciano supo leer bien el partido: los cambios le dieron la razón y dieron sus frutos.

Por lo que veo, Kolo Muani es un jugador que se esfuerza mucho y trabaja mucho, pero quizá le está faltando la jugada decisiva. No me gusta la concentración. En los momentos difíciles, si estás así encerrado todo el día, piensas siempre en ello. Creo que hay que trabajar con calidad y, cuando las cosas no van bien, la concentración no puede ser la única solución.

No creo que la Juve haya ganado hoy por haberse ido de concentración. En la segunda parte, el partido estuvo equilibrado, pero luego un gran gol de Alajbegovic cambió el partido»