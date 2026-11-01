Pioli: «¿Moreira como Leao? Él y Rabiot tienen mucha potencia en las piernas. Con los once titulares, el Milan es un equipo realmente fuerte. En la Fiorentina puse el listón demasiado alto. Echo de menos entrenar»

El exentrenador del Milan, del Fiorenitna y de otros equipos, Stefano Pioli, estuvo en Sky Sport, en el programa Sky Calcio Club, para hablar de sus experiencias pasadas, de sus ganas de volver a entrenar y de la temporada actual.
Del recuerdo del Scudetto que ganó con el Milan al de Amorim, de las novedades de Fabregas a la victoria de la Juventus sobre el Napoli y los motivos de su último fracaso con la Fiorentina, estas fueron sus palabras: «Estuve cerca de ocupar el banquillo de la selección italiana no hace mucho».