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cm grafica pioli 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Pioli: «¿Moreira como Leao? Él y Rabiot tienen mucha potencia en las piernas. Con los once titulares, el Milan es un equipo realmente fuerte. En la Fiorentina puse el listón demasiado alto. Echo de menos entrenar»

AC Milán
S. Pioli
Italia
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El entrenador, invitado en Sky Calcio Club

El exentrenador del Milan, del Fiorenitna y de otros equipos, Stefano Pioli, estuvo en Sky Sport, en el programa Sky Calcio Club, para hablar de sus experiencias pasadas, de sus ganas de volver a entrenar y de la temporada actual.

Del recuerdo del Scudetto que ganó con el Milan al de Amorim, de las novedades de Fabregas a la victoria de la Juventus sobre el Napoli y los motivos de su último fracaso con la Fiorentina, estas fueron sus palabras: «Estuve cerca de ocupar el banquillo de la selección italiana no hace mucho».

  • LA VICTORIA DE LA JUVENTUS SOBRE EL NAPOLI

    «La Juve tiene muchos jugadores de banda, pero no cuenta con Yildiz ni con Conceicao, y creo que la pareja formada por Kolo Muani y Woltemade tiene sentido. Creo que Luciano supo interpretar bien el partido, los cambios le dieron la razón y se vieron recompensados.

    Por lo que veo, Kolo Muani es un jugador que se esfuerza y trabaja mucho, y quizá le esté faltando la jugada decisiva. No me gusta la concentración. En los momentos difíciles, estar así dentro todo el día hace que no dejes de pensar en ello. En mi opinión, hay que trabajar con calidad y, cuando las cosas no van bien, la concentración no puede ser la única solución.

    No creo que la Juve haya ganado hoy por haberse concentrado. En la segunda parte fue un partido equilibrado, pero luego un gran gol de Alajbegovic cambió el partido»

  • EL FIASCO EN FLORENCIA

    «En este momento echo de menos entrenar. Después de la experiencia en Florencia... Allí tenía muchas ganas de hacerlo bien y, en cambio, salió mal. Necesité desconectar. Me llegó algo del extranjero, pero no lo tomé en consideración.

    Creo que me equivoqué al poner el listón demasiado alto en un ambiente tan cálido y apasionado. Metí presión al equipo y no hacía falta.

    Algún resultado podría haber sido distinto por las actuaciones que tuvimos, pero las presiones que hubo no nos permitieron expresarnos.

    Sin duda, se ha hecho una campaña de fichajes de nivel, se han incorporado jugadores de calidad y con proyección. Hace falta paciencia, pero no siempre la hay en Italia y, sobre todo, en Florencia».

  • FÀBREGAS Y GASPERINI

    "El Como ha puesto en el centro la figura del entrenador, la figura de Cesc. He visto cosas interesantes. Ha elegido jugadores funcionales, todos saben situarse en el campo, desmarcarse y moverse.

    Es el primer año que disputan competiciones de copa y están cosechando grandes satisfacciones. Siguen su camino con mucha calidad y convicción, y hay un ambiente magnífico.

    Cada entrenador tiene su forma de jugar. Entre Gasperini y Fabregas hay diferencias, pero ambos proponen un fútbol vistoso y ofensivo. Hay mentalidades diferentes y distintas formas de afrontar el partido. Hay muchas maneras de lograr un resultado positivo".

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  • El Scudetto con el Milan

    «Creo que la habilidad de un entrenador consiste en adaptarse a las características de los jugadores. En aquel equipo tenía jugadores a los que ponía en dificultades si les hacía defender replegados.

    Siempre depende de la intensidad y la energía con las que presiones arriba. Puedes defender replegado o adelantado, pero, si quieres hacerlo arriba, debes hacerlo con mucha intensidad. El año del Scudetto Rafa fue devastador. Cuando se gana, se crea algo especial dentro del grupo de trabajo. Después del Scudetto no estuvimos acertados ni yo, ni Paolo (Maldini, nota de la redacción), ni Ricky (Massara, nota de la redacción), pero él tampoco. Rafa no puede seguir a un lateral hasta el fondo. Puede hacerlo, pero luego no lo hace».

  • MOREIRA, RABIOT Y EL MILAN DE AMORIM

    "¿Moreira como Leao? Lo vi también contra el Sassuolo y me impresionó. Él y Rabiot tienen un gran despliegue físico. El Milan hizo un gran partido, Maignan realizó una gran parada... pero, con el once inicial, es un equipo realmente fuerte. Cuando Amorim hizo algunos cambios más, le costó más.

    Le ha llevado un tiempo llegar a este punto porque tenía jugadores que iban llegando y que probablemente llegaron con problemas. Hace falta tiempo para encontrar el ritmo y ponerse en forma. Los resultados ya se están viendo.

    Modric también conserva un gran despliegue físico. Goncalo Ramos trabaja mucho para el equipo y es un jugador muy válido".