Nicolo Campo
Traducido por
Pio y Sebastiano Esposito apuntan a una histórica aparición conjunta con Italia mientras se desarrolla la historia de los hermanos en la Azzurra
Los hermanos Esposito apuntan a una histórica aparición conjunta con Italia
La pareja de delanteros Pio y Sebastiano Esposito ha recibido convocatorias simultáneas del seleccionador de Italia, Roberto Mancini, para la próxima campaña de la UEFA Nations League. Si ambos participan en el mismo partido, actualizarán una estadística de la selección que permanece intacta desde noviembre de 2000, cuando Simone y Filippo Inzaghi compartieron el terreno de juego durante 11 minutos ante Inglaterra.
Solo tres parejas de hermanos han jugado simultáneamente con la selección absoluta de Italia: Giuseppe y Felice Milano en 1912, Aldo y Luigi Cevenini en 1915, y la pareja formada por los Inzaghi.
Otros hermanos famosos recibieron convocatorias juntos sin llegar a jugar al mismo tiempo, como Giuseppe y Franco Baresi en la Eurocopa de 1980, y los gemelos Cristian y Damiano Zenoni en 2001.
- Getty Images Sport
La rica historia de hermanos de Italia abarca generaciones
La tradición de la selección italiana incluye a numerosos hermanos convocados a lo largo de distintas épocas, entre ellos Carlo y Alessandro Rampini, del Pro Vercelli; Cesare y Dario Martin, en la década de 1920; y el dúo de la Juventus formado por Mario y Giovanni Varglien, en la década de 1930. Más recientemente, el capitán campeón del mundo Fabio Cannavaro representó a la Azzurra junto a su hermano Paolo.
La ocasión también pone el foco en el hermano mayor, Salvatore Esposito, actualmente en la Sampdoria cedido por el Spezia, que sumó su primera internacionalidad absoluta ante Inglaterra el 11 de junio de 2022.
El trío de los Esposito forma ahora una unidad familiar internacional de élite dentro de la historia del fútbol italiano.
Mancini ofrece consejos al delantero mientras el ambiente en la concentración prospera
En declaraciones a Azzurri Live, ambos delanteros confirmaron que están compartiendo habitación en Coverciano mientras reciben orientación técnica y motivacional del exlegendario delantero Mancini. Sebastiano detalló que está recibiendo consejos sobre la colocación del cuerpo dentro del área antes de acaparar el protagonismo durante su canción de iniciación en la cena.
Pio también recordó su primer gol internacional contra Estonia, describiendo el momento como puro instinto y una liberación total.
«El míster fue un gran delantero, así que puede darnos muchísimas sugerencias», afirmó Sebastiano. «Para un niño que sueña con convertirse en futbolista, llegar aquí junto a tus hermanos es realmente el mayor logro posible».
Las raíces de Castellammare y el sacrificio de la familia alimentan el sueño de la Liga de Naciones
«Nuestros padres pusieron a sus hijos por delante de todo, y ahora nos toca a nosotros devolverles algo», añadió Sebastiano. «Cuando Pio marcó contra Estonia, Salva y yo gritamos tan fuerte en Brescia que la gente se asustó. Celebramos los goles del otro como si los hubiéramos marcado nosotros mismos».
La selección de Mancini se prepara para cuatro partidos de la Liga de las Naciones en 15 días, empezando contra Bélgica en el Stadio Olimpico de Roma.
Pio y Sebastiano están listos para hacer historia juntos sobre el césped.
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