La incorporación del neerlandés Georginio Wijnaldum al Al-Ittihad no fue una simple operación como agente libre en las últimas horas del mercado, sino que se convirtió rápidamente en una de las contrataciones más polémicas del "Decano", después de que la afición se dividiera entre quienes ven en el veterano jugador un refuerzo real para el centro del campo y quienes consideran que su fichaje no responde a las necesidades actuales del equipo.

El Al-Ittihad cerró la operación con un contrato por una temporada, de modo que Wijnaldum continúa su carrera en la Roshn League tras tres temporadas exitosas con el Al-Ettifaq, en las que disputó 96 partidos en la competición, marcó 36 goles y dio 16 asistencias, mientras que sus números en las distintas competiciones alcanzaron los 101 partidos, 38 goles y 17 asistencias, según los datos del Al-Ettifaq.

Gran experiencia, pero la edad plantea preguntas

No se puede tratar a Wijnaldum como un simple jugador de 35 años; el neerlandés cuenta con un historial europeo excepcional con el Liverpool, el Paris Saint-Germain y la Roma, además de una amplia experiencia internacional con la selección de los Países Bajos.

Pero, al mismo tiempo, la edad sigue siendo un factor que no se puede ignorar, sobre todo porque el Al-Ittihad intenta construir un equipo capaz de competir en más de un torneo, lo que plantea la duda de hasta qué punto el jugador podrá mantener su nivel físico a lo largo de toda la temporada.

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Y a pesar de ello, su última temporada con el Al-Ettifaq ofrece una respuesta bastante positiva; marcó 16 goles y dio 7 asistencias en la Roshn League, firmando su mejor temporada goleadora durante su experiencia saudí.

Ríos ya está, entonces ¿dónde necesita el Al-Ittihad a Wijnaldum?

Aquí es precisamente donde comienza el verdadero debate, porque el Al-Ittihad ya había reforzado el centro del campo con la contratación del colombiano Richard Ríos, procedente del Benfica, antes de volver en las últimas horas a Wijnaldum en una operación gratuita. Por tanto, la pregunta no es si el jugador tiene calidad, sino qué papel le dará el equipo.

Wijnaldum puede jugar en más de un rol dentro del centro del campo, ya sea como jugador adelantado o en una posición más retrasada, y además aporta al equipo capacidad para conservar el balón, moverse entre líneas y llegar al área, características que quedaron claramente de manifiesto durante su experiencia con el Al-Ettifaq.

Por ello, la operación puede convertirse en un refuerzo importante si se utiliza al jugador en el papel que se ajusta a sus capacidades, sobre todo porque el Al-Ittihad no necesita necesariamente a Wijnaldum para que sea la "primera figura", sino un jugador que conecte las líneas y aporte al centro del campo experiencia y serenidad en los grandes partidos.

Un fichaje sin coste y con riesgo limitado

Uno de los factores más importantes que hacen lógica la contratación es que el Al-Ittihad no pagó un traspaso para hacerse con el jugador, después de que terminara su vínculo con el Al-Ettifaq y quedara como agente libre.

Además, la duración del contrato por una sola temporada reduce el riesgo asociado a la edad del jugador; si Wijnaldum triunfa, el Al-Ittihad podrá aprovecharlo durante una temporada competitiva importante, y si su nivel decae, el club no se encontrará ante un contrato de larga duración del que resulte difícil desprenderse.

Y aquí la operación parece distinta a la de fichar a una gran estrella con un contrato largo y un salario enorme; el Decano consiguió a un jugador con gran experiencia en la propia liga, sin coste de traspaso y con un compromiso contractual corto.

De "tapar un hueco" a "la pieza que faltaba"

Al final, el veredicto sobre el fichaje de Wijnaldum no vendrá dado por su nombre o su edad, sino por el papel que desempeñe dentro del engranaje del Al-Ittihad.

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Si el neerlandés logra aportar al centro del campo experiencia, creación de juego, llegada ofensiva y circulación del balón, podría pasar de ser un fichaje que generó interrogantes a la pieza que realmente le faltaba al equipo.

En cambio, si el Al-Ittihad lo fichó solo porque es un gran jugador y estaba disponible en las últimas horas del mercado, sin un papel táctico claro para él, la operación se convertirá rápidamente en un simple "tapar un hueco".

Y entre ambas posibilidades, la verdadera apuesta recae sobre el cuerpo técnico: ¿podrá el Al-Ittihad extraer la mejor versión de Wijnaldum, o el nombre del gran jugador será más grande que su papel dentro del equipo?