Según The Mirror, la disputa volvió a avivarse cuando Morgan arremetió contra Carragher durante un episodio de su programa Football Uncensored.

La discusión comenzó en las redes sociales cuando Carragher criticó duramente a Morgan y a Rio Ferdinand por su defensa incondicional de Ronaldo tras sus polémicas acciones con Portugal. Morgan, decidido a no dejar que la discusión se apagara, sacó el tema en antena junto a su compañero Simon Jordan para burlarse de Carragher por un incidente anterior relacionado con Ronaldo.