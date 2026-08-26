El Liverpool se ha puesto recientemente en contacto con el Crystal Palace por Sarr, después de que se viniera abajo su acuerdo por Yankuba Minteh. Según una información del Liverpool Echo, Sage ha rechazado con firmeza las afirmaciones de que Sarr se niega a entrenarse para forzar un traspaso a Merseyside o al Galatasaray. En su lugar, el técnico reveló que el delantero está de baja por un problema en la ingle.

Sage declaró: "Ismaila Sarr está lesionado. Tiene dolor en la ingle, por eso no lo habéis visto [entrenar] con nosotros hoy. Está trabajando al margen del grupo porque realmente tiene mucho dolor en la ingle. Pero vamos a prepararlo, necesita tiempo".