Los intentos de Sage de inyectar un nuevo impulso con la entrada de Dwight McNeil, Zavier Gozo y Evann Guessand en la segunda parte le salieron mal, ya que el nivel de rendimiento de su equipo bajó considerablemente. Desahogando su frustración ante Sky Sports tras el pitido final, Sage insistió: "Creo que pudimos jugar 60 minutos, seguimos en el partido. Cuando hice los cambios, la energía del equipo bajó. Estoy un poco enfadado por eso.

"Ambos [mi equipo y yo], estamos juntos. Estoy con mi equipo en cada momento. Tuvimos muchas ocasiones, es difícil tener esperanza contra este tipo de equipo sin marcar. Cuando cambias jugadores, necesitas más energía, no encontré eso".