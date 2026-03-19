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Piero Hincapié hace unas declaraciones sobre la lucha por el título de la Premier League antes de la final de la Carabao Cup contra el Manchester City
La platería cobra protagonismo
El equipo de Mikel Arteta llega a Wembley con una cómoda ventaja de nueve puntos sobre el Manchester City en lo más alto de la Premier League. Aunque los expertos sugieren que una victoria el domingo podría suponer un duro golpe psicológico para sus rivales más directos, el ambiente dentro del Arsenal sigue siendo estrictamente profesional.
El club del norte de Londres se encuentra actualmente en plena lucha por conseguir cuatro títulos históricos. Su impulso se vio reforzado el martes por la noche tras una contundente victoria por 2-0 sobre el Bayer Leverkusen, que les aseguró el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones con un resultado global de 3-1.
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Evaluación clínica de Hincapie
Cuando se le preguntó si el resultado en el estadio nacional cambiaría el rumbo de la temporada liguera, Hincapié se mantuvo centrado en la tarea inmediata. El defensa se mostró firme en que la plantilla no mira más allá de los 90 minutos en Wembley.
«Va a ser un partido muy difícil», declaró según recoge ESPN. «Estamos muy centrados en querer ganarlo, pero tenemos que trabajar duro para conseguir el título. Estamos realmente centrados en la final, que es una final muy importante. Vamos a entrenar muy duro para llegar a la final de la mejor manera posible y para ganar el título. Eso es lo más importante».
Una trayectoria europea agridulce
La victoria entre semana contra el Bayer Leverkusen tuvo un significado especial para Hincapie, que fichó por el Arsenal procedente del equipo alemán. Eliminar a sus antiguos compañeros resultó ser un reto emocional, pero lo superó con la misma serenidad que ha demostrado en la zaga de los Gunners durante toda la temporada.
Reflexionando sobre la victoria, Hincapie declaró: «Estoy muy emocionado por haberme clasificado para los cuartos de final con mi club, pero también estoy un poco triste porque fue contra mi antiguo equipo. Así es el fútbol y estoy muy contento».
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En busca de la temporada perfecta
El Arsenal se encuentra cómodamente en lo más alto de la Premier League, tras haber ganado cuatro partidos consecutivos en la liga. Tras la decisiva final del domingo contra el Manchester City, los Gunners volverán a la acción en los cuartos de final de la FA Cup contra el Southampton, a lo que seguirá un enfrentamiento de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa.
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