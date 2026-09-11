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«¡Piensa antes de gritar!»: Ruben van Bommel responde a los críticos tras el debut europeo del PSV
Van Bommel destaca mientras el PSV empata ante el Shakhtar
Ruben van Bommel fue una amenaza constante en el empate 1-1 del PSV Eindhoven ante el Shakhtar Donetsk en el Philips Stadion, en el arranque de la fase de liga de la UEFA Champions League. Gleiker Mendoza adelantó al equipo de Arda Turan en el tiempo añadido de la primera parte, antes de que Sergino Dest firmara el empate de los locales en la segunda mitad.
Van Bommel estuvo cerca de asegurar la victoria para el campeón neerlandés, con un peligroso disparo que se marchó rozando el poste durante un dominante tramo de la segunda parte.
Sin embargo, el conjunto local acabó viéndose obligado a repartirse los puntos en un ajustado estreno europeo.
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Un extremo lamenta la victoria que se escapó
Hablando tras el partido, Van Bommel admitió que la plantilla se quedó decepcionada por no haber sumado los tres puntos, pese a sufrir al principio por la calidad técnica del Shakhtar. Destacó que al PSV le faltó el alto ritmo futbolístico que sí mostró en su reciente victoria por 3-1 ante el Ajax en competición doméstica.
El extremo reconoció su frustración personal por no haber logrado transformar su peligro en ataque en goles.
«Al final, nos vamos del campo con la sensación de que podríamos habernos llevado los tres puntos», dijo Van Bommel. «Generar peligro está bien, pero ahora mismo me falta traducirlo en resultados. Estás decepcionado, pero la realidad es que todavía te quedan siete partidos».
Van Bommel aborda el desafío del Ajax y a sus críticos
La conversación tras el partido también giró en torno a la fuerte reacción que recibió Van Bommel después de su choque aéreo a gran velocidad con Aaron Bouwman durante la victoria contra el Ajax. La entrada dejó al joven defensa hospitalizado con contusiones en los pulmones y en los huesos del pecho, lo que desató un amplio debate.
Van Bommel expresó un arrepentimiento sincero por el incidente, al tiempo que pidió a comentaristas y aficionados que actuaran con más moderación antes de apresurarse a juzgar a los jugadores en internet.
"Fue culpa mía y lo lamento", admitió Van Bommel. "Me alegra que Aaron esté relativamente bien. Pero creo que la gente debería pensar a veces un poco más cuidadosamente antes de gritar algo sobre los jugadores".
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El foco se desplaza hacia la larga campaña europea
A pesar de dejarse puntos en casa, Van Bommel sigue confiando en que el PSV puede pulir su ejecución ofensiva y ganar impulso en la competición. El equipo centra ahora de nuevo su atención en sus compromisos nacionales antes de afrontar sus siete partidos restantes de la Champions League.
El extremo subrayó que mantener la concentración en medio del ruido externo será crucial para el progreso del equipo.
El PSV tratará de elevar su nivel y lograr su primera victoria europea de la campaña en la próxima jornada.
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