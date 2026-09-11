Ruben van Bommel fue una amenaza constante en el empate 1-1 del PSV Eindhoven ante el Shakhtar Donetsk en el Philips Stadion, en el arranque de la fase de liga de la UEFA Champions League. Gleiker Mendoza adelantó al equipo de Arda Turan en el tiempo añadido de la primera parte, antes de que Sergino Dest firmara el empate de los locales en la segunda mitad.

Van Bommel estuvo cerca de asegurar la victoria para el campeón neerlandés, con un peligroso disparo que se marchó rozando el poste durante un dominante tramo de la segunda parte.

Sin embargo, el conjunto local acabó viéndose obligado a repartirse los puntos en un ajustado estreno europeo.