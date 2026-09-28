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Piden al seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, que descarte a Dominic Calvert-Lewin por la sensación del Championship como sucesor de Harry Kane
Deeney exige cambios a Tuchel
Deeney ha instado a Tuchel a pasar por alto a Calvert-Lewin y dar a Lankshear una oportunidad con Inglaterra. La petición llega después de que Inglaterra sufriera una derrota por 3-2 ante España, en la que el capitán Kane falló un penalti crucial.
Calvert-Lewin, que ha disfrutado de un sólido inicio de temporada con el Leeds, sustituyó a Kane durante los últimos siete minutos. Sin embargo, el jugador de 29 años tuvo dificultades para causar impacto en su breve aparición. Deeney cree que Tuchel debe empezar a planificar el futuro, especialmente con Kane camino de cumplir 35 años para la Eurocopa 2028. Considera que los talentos más jóvenes merecen la oportunidad de integrarse en la selección absoluta y aprender del actual capitán.
- AFP
«No eres la respuesta»
En declaraciones en el podcast Premier League All Access de talkSPORT, Deeney no se mordió la lengua en su valoración de la tardía aparición de Calvert-Lewin. El excapitán del Watford insistió en que convocar a veteranos de más edad no aporta ningún beneficio a largo plazo para la selección nacional.
«Ya sé cómo va a ir esto, no aprendo nada», afirmó Deeney. «No aprendí nada cuando Dominic Calvert-Lewin salió ayer e hizo 57 faltas en cuatro minutos. Dominic Calvert-Lewin, con todos los respetos, lo ha hecho de maravilla en Leeds. Tú no eres la respuesta de cara al futuro».
Mirando a Lankshear de cara al futuro
En lugar de apoyarse en Calvert-Lewin, Deeney quiere ver al delantero del Middlesbrough Lankshear entrar en la dinámica del equipo. El jugador de 21 años ya ha marcado seis goles en el Championship esta temporada y recientemente vio puerta en su debut con la selección sub-21 de Inglaterra ante Kazajistán.
«Yo preferiría mucho más, y no digo que este chico sea la respuesta, pero un Will Lankshear, [vamos a] traerte», añadió. «Veamos qué tienes a largo plazo. Veamos si puedes aprender de Harry Kane, si puedes aportar [al equipo], porque ¿qué tiene, 22, 23 años, marcando en el Championship? Y ya sé que el Championship no es la Premier League. Entiendo todo eso. Pero al menos es un chico que ha pasado por todos esos sistemas [de cantera], y podemos ver si eres [material] de largo plazo».
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Construyendo hacia una nueva era
Por ahora, Tuchel se enfrenta a un delicado equilibrio de cara al próximo parón internacional. Debe decidir si mantiene a suplentes de confianza y con experiencia o integra a la próxima generación de talento ofensivo.
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