Deeney ha instado a Tuchel a pasar por alto a Calvert-Lewin y dar a Lankshear una oportunidad con Inglaterra. La petición llega después de que Inglaterra sufriera una derrota por 3-2 ante España, en la que el capitán Kane falló un penalti crucial.

Calvert-Lewin, que ha disfrutado de un sólido inicio de temporada con el Leeds, sustituyó a Kane durante los últimos siete minutos. Sin embargo, el jugador de 29 años tuvo dificultades para causar impacto en su breve aparición. Deeney cree que Tuchel debe empezar a planificar el futuro, especialmente con Kane camino de cumplir 35 años para la Eurocopa 2028. Considera que los talentos más jóvenes merecen la oportunidad de integrarse en la selección absoluta y aprender del actual capitán.