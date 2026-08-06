Given cree que el portero del Brentford Caoimhin Kelleher sería un fichaje transformador para el Chelsea o el Newcastle este verano. El irlandés ha quedado impresionado por las actuaciones recientes de Kelleher y cree que el guardameta está preparado para asumir un papel como titular.

En declaraciones a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas de fútbol, Given afirmó: "¿Podrían Chelsea o Newcastle ir a por Kelleher este verano? Posiblemente. Dependería del Liverpool y de si puede activar algún tipo de cláusula para ficharlo ellos mismos y evitar que otro club se lo lleve".

La situación de la portería en Anfield sigue siendo cambiante, con Alisson todavía firmemente asentado como primera opción. Given señaló: "Mucho dependerá de Allison, porque ahora mismo no traerías de vuelta a Kelleher si Alisson se va a quedar las dos próximas temporadas. Creo que Keller encajaría muy bien en el Newcastle ahora mismo. Creo que también encajaría muy bien en el Chelsea. El Chelsea es el club que me ha sorprendido un poco por no incorporar a nadie, y lo digo como alguien a quien sí le gusta Robert Sanchez".



