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Piden a Marcus Rashford un comunicado contundente para quedarse en el Manchester United, ante dudas sobre su compromiso
Demostrar lealtad a Carrick
Tras sus cesiones al Aston Villa y al Barcelona, el jugador de 28 años está en una encrucijada. Su dedicación se cuestionó en la primera mitad de la temporada 2024-25, cuando pidió un nuevo reto fuera de Mánchester. El presentador de talkSPORT Hugh Woozencroft lo resumió así: «Dijo que buscaba un nuevo reto y, a menos que estemos seguros de que está totalmente comprometido con el United, ¿cómo confiar en que lo estará esta vez?».
El exinternacional inglés Micky Gray cree que el delantero debe explicar las razones de su salida y comprometerse con la nueva etapa del club si quiere otra oportunidad. «Si Rashford tiene futuro en el Manchester United, debe declarar con firmeza por qué quiere estar allí y por qué se marchó». Creo que esa es una prioridad que debe cumplir», declaró Gray a talkSPORT.
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Cayendo en la jerarquía de Old Trafford
Rashford ha marcado 14 goles con el Barcelona campeón de La Liga, pero pronto volverá a un United muy cambiado.
Gray advirtió que el canterano debe prepararse para un papel secundario y afirmó: «Si se queda, tendrá que acostumbrarse a ser un jugador de complemento. No es el primero en la lista; no va a jugar todas las semanas... Bryan Mbuemo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Amad, entre otros, lo han alcanzado o incluso superado».
Además, Gray advirtió que el fútbol inglés exige más físicamente y añadió: «España no es Inglaterra. En el Barcelona puede jugar a un nivel que no alcanzará en el United. La Premier League es a toda velocidad; deberá llegar en óptima forma a la pretemporada».
Rendimiento internacional vs. expectativas nacionales
A pesar de la incertidumbre sobre su futuro en el club, Rashford sigue siendo un fijo en la selección inglesa tras ayudar a los Tres Leones a alcanzar el tercer puesto en el Mundial 2026. Jugó seis de los ocho partidos de Inglaterra y marcó en la victoria 4-2 contra Croacia, recordando su calidad en la escena internacional.
Sin embargo, Gray advirtió: «Vimos lo bueno y lo malo de Rashford con Inglaterra en el Mundial. ¿Podrá el Manchester United aprovecharlo solo en su versión positiva? Si lo logran y él se queda, deberá asumir que no jugará todos los partidos».
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Posible canje con Kone
Mientras se debate su reintegración, el United busca opciones para Rashford. El club está interesado en el centrocampista de la Roma, Manu Koné, pero no quiere pagar los 60 millones de euros que pide el equipo italiano.
Para reducir la diferencia, el United ha valorado incluir a Rashford en un intercambio. El técnico de la Roma, Gian Piero Gasperini, admira las cualidades del inglés, pero sus elevadas pretensiones salariales complican la operación.
El inglés cobra unos 11 millones de euros netos por temporada, cifra muy superior a los límites salariales del club italiano.
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