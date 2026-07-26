Tras sus cesiones al Aston Villa y al Barcelona, el jugador de 28 años está en una encrucijada. Su dedicación se cuestionó en la primera mitad de la temporada 2024-25, cuando pidió un nuevo reto fuera de Mánchester. El presentador de talkSPORT Hugh Woozencroft lo resumió así: «Dijo que buscaba un nuevo reto y, a menos que estemos seguros de que está totalmente comprometido con el United, ¿cómo confiar en que lo estará esta vez?».

El exinternacional inglés Micky Gray cree que el delantero debe explicar las razones de su salida y comprometerse con la nueva etapa del club si quiere otra oportunidad. «Si Rashford tiene futuro en el Manchester United, debe declarar con firmeza por qué quiere estar allí y por qué se marchó». Creo que esa es una prioridad que debe cumplir», declaró Gray a talkSPORT.