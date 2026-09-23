A su llegada el martes a la base de entrenamiento de Buenos Aires, sus compañeros internacionales mostraron un respaldo inequívoco a su seleccionador. El joven centrocampista Nico Paz destacó el papel decisivo de Scaloni en el inicio de su carrera con la absoluta: "Para mí, es uno de los entrenadores más importantes. Me hizo debutar y espero que se quede".

El experimentado central Cristian Romero subrayó la influencia fundamental del técnico en toda la concentración: "Esperamos que se quede. Es la figura clave en la construcción de esta selección, así que obviamente queremos que continúe".

El portero Juan Musso puso de relieve la admiración colectiva que existe dentro del grupo: "Dado el éxito que ha tenido y lo que construyó con este equipo, lo tenemos en muy alta estima y le tenemos un gran cariño".