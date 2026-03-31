Al parecer, el Arsenal está interesado en Christian Kofane, del Bayer Leverkusen. Así lo informa Sky. Según esta fuente, los Gunners son solo uno de los varios clubes ingleses que tienen al delantero camerunés en su lista de deseos.
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Piden 70 millones de euros: al parecer, el Arsenal está muy interesado en la estrella emergente de la Bundesliga
Kofane llegó al Werkself el verano pasado procedente del Albacete, equipo de la Segunda División española. En su primera temporada, destacó de inmediato en la Bundesliga, lo que le valió la oportunidad de jugar también en la Liga de Campeones, donde el Bayer cayó ante el Arsenal en un enfrentamiento directo.
En total, el jugador de 19 años suma 15 puntos en 39 partidos oficiales con el Leverkusen.
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El Bayer quiere multiplicar por más de diez el precio del traspaso
Hace menos de un año, el Bayer pagó por Kofane solo 5,25 millones de euros de traspaso, y ahora podría hacer un negocio enorme. Según el informe, el club de la Bundesliga quiere obtener de la acaudalada competencia inglesa entre 60 y 70 millones de euros por el delantero, lo que supondría multiplicar por más de diez la suma invertida.
Solo por Kai Havertz (fichado por el Chelsea en 2020 por 100 millones de euros) y Florian Wirtz (fichado por el Liverpool en 2025 por 125 millones de euros) el Bayer recaudó más dinero del que, según se rumorea, podría obtener ahora con Kofane.
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¿Nicolo Tresoldi como sucesor de Christian Kofane en el Bayer?
El Arsenal cuenta con una buena plantilla en la línea de ataque, con Viktor Gyökeres, Kai Havertz y Gabriel Jesús, pero Kofane podría considerarse una inversión de futuro debido a su edad, por lo que seguiría siendo interesante para el líder de la Premier League.
Si Kofane abandonara pronto la Bundesliga, según el informe, el internacional sub-21 Nicolo Tresoldi, del Club Brugge, sería un candidato para sustituirlo en el Leverkusen. Sin embargo, el delantero también está en el punto de mira del Borussia Dortmund.
Las estadísticas de Christian Kofane en la temporada 25/26:
Partidos: 39 Minutos jugados: 1744 Goles: 7 Asistencias: 8