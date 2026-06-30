«Me faltan un poco las palabras. Es mi segundo Mundial y nos han echado dos veces. Solo puedo pedir perdón. Todos estamos decepcionados, nos habíamos propuesto grandes cosas», declaró Havertz tras la sorpresa eliminación. En su primera participación, en Catar 2022, también quedó eliminado en la fase de grupos.
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«Paraguay se defendió con muchos jugadores atrás, así que nos costó imponer nuestro ritmo. Lo intentamos con centros y así marcamos. Pero al final no salió bien, cuando te eliminan contra Paraguay», añadió Havertz. El delantero del Arsenal había igualado 1-1 en el 54’, tras el gol de Julio Enciso (42’) que mandó a Alemania al descanso en desventaja.
El 1-1 persistía al término del tiempo reglamentario, así que el tercer partido de dieciseisavos del Mundial 2026 fue a la prórroga. En el minuto 102 Jonathan Tah marcó un gol que, en un principio, parecía válido y que podría haber supuesto la victoria y el pase a la siguiente ronda. Sin embargo, el VAR anuló el tanto por una supuesta falta de Waldemar Anton sobre el portero Orlando Gill, decisión que pareció injusta.
«Para mí, eso es demasiado puntilloso. Por supuesto que hay contacto con el portero. Pero no veo que lo empuje, ni que lo aparte, ni que lo sujete», declaró el experto en arbitraje Patrick Ittrich en MagentaTV y subrayó: «Para mí, es una decisión errónea».
El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, que ya se había enfurecido en el banquillo tras la anulación del gol, criticó en MagentaTV la decisión del árbitro Jalal Jayed: «Esto es una broma. No tengo ni idea de qué ha visto ahí». Poco después, en la ZDF, habló de un «escándalo total. Eso ni siquiera se acerca a una falta».
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Havertz admitió que Alemania parece una selección de segunda categoría tras tres Mundiales decepcionantes y se responsabilizó: «Sobre todo nosotros, los jugadores, tenemos que mirarnos el ombligo. Solo puedo pedir perdón».
Havertz, Nick Woltemade y Jonathan Tah fallaron sus penaltis, mientras que solo dos paraguayos erraron, lo que dio el pase a los sudamericanos a octavos, donde esperan a Francia o Suecia.
«No creamos suficientes ocasiones de gol; nos faltó contundencia», analizó el portero Manuel Neuer en ZDF. «Ante un rival así hay que generar más peligro; nosotros hicimos muy poco», añadió el guardameta del Bayern, que rechazó como excusa el gol anulado a Tah.
El suplente Nadiem Amiri, del Mainz 05, admitió estar «muy decepcionado y conmocionado»: «No esperábamos una eliminación tan temprana».
Mientras, Nagelsmann, cuyo contrato llega hasta después de la Euro 2028, rechazó dimitir y dejó su futuro en manos de la DFB. Mats Hummels, exinternacional alemán, pidió cambios: «Desde arriba se exigen consecuencias. Hemos tenido la Euro en casa, la Liga de Naciones en casa y este torneo con muchos participantes. Se sigue sobredimensionando la Euro en casa; los otros dos torneos fueron decepcionantes. Por eso debe haber debate, tanto del seleccionador como de la federación. Al menos se necesitan conversaciones», afirmó el campeón del mundo de 2014 como comentarista en MagentaTV.