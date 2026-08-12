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Piccoli, adiós a la Fiorentina: se va al Bolonia, los detalles

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Tras la salida de Mateo Pellegrino del Parma, hay otro movimiento entre los delanteros en Serie A, con Roberto Piccoli que se despide de la Fiorentina y se marcha al Bolonia.



  • El delantero costará 18 millones más 2 en bonus, cesión con obligación garantizada por la permanencia del Bolonia. Operación llevada por el agente Lucci y ahora cerrada entre clubes, también con el jugador: percibida la voluntad del Bolonia de apostar con fuerza por el delantero, se ha alcanzado un acuerdo de principio con una cesión con obligación, condicionada a la permanencia en la Serie A, por 18 millones más un 10 % de una futura reventa.


    LA INTRAHISTORIA - La negociación había comenzado en silencio hace 15 días, el Bolonia quería la cesión con opción de compra: el trabajo ha sido encontrar el acuerdo sobre la cesión con obligación para que saliera de Florencia.

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