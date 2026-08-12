Tras la salida de Mateo Pellegrino del Parma, hay otro movimiento entre los delanteros en Serie A, con Roberto Piccoli que se despide de la Fiorentina y se marcha al Bolonia.
Traducido por
Piccoli, adiós a la Fiorentina: se va al Bolonia, los detalles
El delantero costará 18 millones más 2 en bonus, cesión con obligación garantizada por la permanencia del Bolonia. Operación llevada por el agente Lucci y ahora cerrada entre clubes, también con el jugador: percibida la voluntad del Bolonia de apostar con fuerza por el delantero, se ha alcanzado un acuerdo de principio con una cesión con obligación, condicionada a la permanencia en la Serie A, por 18 millones más un 10 % de una futura reventa.
LA INTRAHISTORIA - La negociación había comenzado en silencio hace 15 días, el Bolonia quería la cesión con opción de compra: el trabajo ha sido encontrar el acuerdo sobre la cesión con obligación para que saliera de Florencia.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias