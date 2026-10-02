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Adhe Makayasa
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Philippe Coutinho, listo para debutar con el Santos después de que el ex del Liverpool haya sido incluido en la convocatoria para el derbi de São Paulo

P. Coutinho
Sao Paulo vs Santos FC
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El exmediapunta del Liverpool Philippe Coutinho ha sido convocado antes de lo previsto para la convocatoria del Santos de cara al intenso derbi San-Sao del viernes en el MorumBIS. El veterano creador completó el mes pasado su fichaje como agente libre por el Vila Belmiro y ahora podría tener minutos después de que el entrenador Cuca acelerara su integración por su gran nivel en los entrenamientos.

  • El creador de juego, acelerado para el derbi decisivo

    El experimentado mediapunta recibió una convocatoria antes de lo previsto inicialmente después de impresionar a Cuca con su agudeza durante las sesiones de entrenamiento en el CT Rei Pele. Su inclusión supone un impulso oportuno para el conjunto de Vila Belmiro, que sigue sin Neymar mientras el delantero continúa su recuperación de una lesión muscular. El partido aplazado de la jornada 21 en el MorumBIS este viernes abre ahora la puerta a un esperado debut en la máxima categoría brasileña.


  • imago-sport-1070607815.jpgTheNews2

    Un centrocampista pone fin a un prolongado parón competitivo

    La elección de Cuca podría marcar el final de la prolongada ausencia de Coutinho de los terrenos de juego, que comenzó tras su salida del Vasco da Gama en febrero debido a fatiga mental. El creador no compite en un partido oficial desde el 14 de febrero, cuando fue despedido entre abucheos por los aficionados locales en Sao Januario tras un empate en el Campeonato Carioca contra el Volta Redonda. Esa recepción hostil llevó al canterano a negociar su salida antes de que su amigo de la infancia Neymar le ayudara a convencerle de cerrar su llegada como agente libre al Santos el mes pasado.

  • Viejos rivales reavivan una rivalidad clásica

    Este último capítulo del derbi San-Sao llega después de un tenso empate 1-1 en el Urbano Caldeira al principio de la temporada. Más allá del orgullo regional, hay un impulso crucial en juego en el Campeonato Brasileño, ya que ambos clubes luchan por salir del atasco de la zona media de la tabla. El Santos es octavo con 38 puntos en 27 partidos y mantiene una exigua ventaja de dos puntos sobre sus anfitriones, que ocupan la 11.ª plaza.

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  • imago-sport-1082239825.jpgTheNews2

    Un exigente derbi pone a prueba el ritmo de competición

    Un recibimiento hostil en el MorumBIS sirve como una prueba inmediata de la preparación física de Coutinho ante el ritmo implacable de la Serie A. Sumar el máximo de puntos fuera de casa sigue siendo vital para que Peixe reactive su persecución de los puestos de clasificación para la Copa Libertadores. Con este partido reprogramado por fin resuelto, el equipo de Cuca afronta un tramo de encuentros decisivo que podría definir su temporada nacional.

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