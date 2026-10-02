La elección de Cuca podría marcar el final de la prolongada ausencia de Coutinho de los terrenos de juego, que comenzó tras su salida del Vasco da Gama en febrero debido a fatiga mental. El creador no compite en un partido oficial desde el 14 de febrero, cuando fue despedido entre abucheos por los aficionados locales en Sao Januario tras un empate en el Campeonato Carioca contra el Volta Redonda. Esa recepción hostil llevó al canterano a negociar su salida antes de que su amigo de la infancia Neymar le ayudara a convencerle de cerrar su llegada como agente libre al Santos el mes pasado.