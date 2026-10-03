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Philippe Coutinho brilla en su debut con el Santos mientras Cuca lanza una advertencia sobre su estado físico tras la victoria ante el São Paulo
El mediapunta impulsa una decisiva remontada en el derbi
El experimentado centrocampista tuvo un impacto inmediato en su debut en el MorumBIS, al iniciar la jugada que acabó en el decisivo gol de la victoria de Gabriel Barbosa. Introducido al descanso en sustitución de Alvaro Barreal, Coutinho eludió con habilidad a Robert Arboleda para ayudar al Alvinegro a sellar una trabajada victoria por 2-1 ante São Paulo tras remontar. El resultado aseguró una quinta victoria liguera consecutiva para el equipo de Cuca, reduciendo significativamente la distancia con los puestos de clasificación para la Copa Libertadores.
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El entrenador elogia el impacto inmediato en el partido
En su rueda de prensa posterior al partido, Cuca elogió la calidad individual mostrada por su fichaje estrella, aunque los minutos del mediapunta en el encuentro superaron las previsiones iniciales del cuerpo técnico. Al valorar la contribución decisiva del centrocampista ofensivo para asegurar los tres puntos en el derbi, Cuca destacó: «Hoy gestionamos los minutos de Coutinho, y ni siquiera estaba previsto que fueran tantos. Pero ya demostró su enorme calidad y participó directamente en el gol de la victoria. Creo que todo se gestionó muy bien».
«Todavía no está en la condición ideal»
Gestionar la carga física del exmediapunta del Vasco da Gama sigue siendo prioritario para el cuerpo técnico, ya que su última aparición oficial en competición se remonta al 14 de febrero. Al explicar el proceso de puesta a punto y el ritmo de partido que el mediapunta todavía debe adquirir antes de poder asumir un puesto en el once inicial, el entrenador añadió: "Hace tiempo que Coutinho no juega. Es un consumado profesional, se cuida meticulosamente y entrena excepcionalmente bien, pero todavía tiene que seguir cogiendo forma. Aún no está en las condiciones ideales para jugar los 90 minutos completos".
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Los gigantes al alza se enfrentan a los líderes de la liga
La quinta victoria consecutiva del Santos lo eleva a la séptima plaza con 41 puntos, acercándolo a los puestos de la Copa Libertadores. El equipo de Cuca afronta ahora una dura prueba de su resurgir cuando reciba al líder Flamengo en Vila Belmiro el jueves 8 de octubre. Ese duelo de altos vuelos marca el inicio de una exigente serie, con posteriores compromisos a domicilio ante Atletico Mineiro y Fluminense.
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