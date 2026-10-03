Philippe Coutinho brilla en su debut con el Santos mientras Cuca lanza una advertencia sobre su estado físico tras la victoria ante el São Paulo

Gestionar la carga física del exmediapunta del Vasco da Gama sigue siendo prioritario para el cuerpo técnico, ya que su última aparición oficial en competición se remonta al 14 de febrero. Al explicar el proceso de puesta a punto y el ritmo de partido que el mediapunta todavía debe adquirir antes de poder asumir un puesto en el once inicial, el entrenador añadió: "Hace tiempo que Coutinho no juega. Es un consumado profesional, se cuida meticulosamente y entrena excepcionalmente bien, pero todavía tiene que seguir cogiendo forma. Aún no está en las condiciones ideales para jugar los 90 minutos completos".