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Phil Foden, «un jugador de gran calidad», según Pep Guardiola, quien afirma que el Manchester City necesitaba el talento del mediapunta para lograr una victoria crucial contra el Crystal Palace
- GOAL
Foden alcanza un hito histórico en la Premier League
Foden dio una lección de creación de juego y alcanzó los 100 goles en la Premier League en la victoria sobre los Eagles. El inglés fue clave para romper el bloque defensivo y asistió a Antoine Semenyo con un sublime taconazo a ciegas que dejó atónita a la defensa del Palace.
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Guardiola elogia al mediapunta «repleto de calidad»
Aunque había sido figura secundaria en las últimas semanas, Foden aprovechó una de sus pocas titularidades para dar dos asistencias brillantes en la primera parte. Tras el partido, Guardiola destacó la importancia de ese talento individual. El entrenador del City declaró en el programa «Match of the Day» de la BBC: «En este tipo de partidos, el rival se repliega; ahí es donde destaca el talento de los extremos, como Phil en el primer gol. En este tipo de partidos, la calidad marca la diferencia. Phil tiene talento a raudales. Estoy muy feliz y satisfecho. Conozco sus cualidades y le estimo mucho: es un corredor y un luchador increíble. En el último tercio del campo es pura chispa. Me ha encantado».
La lucha por el título sigue fuera del alcance del City
La victoria mantiene al City en la lucha, pero aún depende de que el Arsenal tropiece. Los Gunners tienen dos puntos de ventaja a falta de dos jornadas, así que el City debe ganar y esperar. Guardiola fue realista: el impulso está del lado del equipo de Mikel Arteta.
«Depende de ellos [Arsenal]. Si ganan los dos partidos, no hay nada que hacer. Solo podemos estar ahí por si fallan. Los dos últimos partidos son difíciles», admitió Guardiola. También reconoció el reto de superar a equipos defensivos: «Jugar siempre contra diez hombres y un bloque bajo no es fácil, pero trabajo desde el primer día en cómo atacar esos bloques. Debo estar en el lugar correcto y olvidarme. Los grandes equipos y los jugadores de élite marcan la diferencia; un futbolista como Phil hoy lo demuestra, o [Rayan] Cherki en el último partido: no hay más secreto».
- AFP
La atención se centra ahora en la final de la FA Cup
Tras sumar otros tres puntos en la liga, el City centra ahora su atención en Wembley y en la final de la FA Cup contra el Chelsea. Guardiola realizó seis cambios en su alineación para el partido contra el Palace, dando descanso a Erling Haaland y Jeremy Doku para llegar frescos a la oportunidad de conseguir el doblete de copas nacionales. El técnico catalán reconoce la amenaza que supone el Chelsea, a pesar de su irregularidad en la liga.
«Lo único que podemos hacer es irnos a dormir lo antes posible y prepararnos para la FA Cup. Eso es lo que tenemos que hacer», dijo Guardiola. «La FA Cup merece un respeto increíble. Perdimos las dos últimas porque no fuimos lo suficientemente buenos. Iremos a ganar, aunque ellos también darán todo.