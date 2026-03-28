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Phil Foden England Uruguay W/LGetty/GOAL
Richard Martin

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¡Phil Foden se juega el todo por el todo! Ganadores y perdedores: Cole Palmer sale victorioso en la batalla de los números 10 y Harry Maguire demuestra su valía ante un Thomas Tuchel en plena fase de ajustes en el feo empate de Inglaterra contra Uruguay

Winners & losers
England
P. Foden
C. Palmer
T. Tuchel
England vs Uruguay
FEATURES

Mientras los aviones de papel volaban por los alrededores del estadio de Wembley a principios de la primera parte de este partido, que acabó en empate 1-1 entre Inglaterra y Uruguay, los aficionados dejaban claro que ya habían perdido el interés. Parecía que los jugadores tampoco se estaban esforzando mucho y que a algunos había que recordarles que no solo se acercaba el Mundial, sino que su plaza en el torneo estaba lejos de estar asegurada.

Nadie más que Phil Foden, a quien le queda poco tiempo para ganarse un puesto en la convocatoria de Thomas Tuchel. A pesar de ser uno de los mejores y más laureados futbolistas ingleses de la última década, Foden cuenta con un historial muy escaso con la selección inglesa del que pueda presumir. Solo ha marcado cuatro goles en 48 partidos, y su último tanto en un partido oficial lo anotó contra Gales en el último Mundial de Catar.

Tuchel tiene pocos motivos para depositar mucha confianza en Foden, ya que el jugador pidió no ser convocado para los partidos internacionales del pasado mes de junio y no logró destacar en la última concentración de noviembre. Para empeorar aún más las cosas, el jugador de 25 años ni siquiera puede esgrimir sus actuaciones en el Manchester City como prueba de que sigue rindiendo al más alto nivel, ya que ha perdido el puesto en el equipo de Pep Guardiola, un hecho que quedó perfectamente demostrado al salir al campo solo en el tiempo añadido de la final de la Carabao Cup contra el Arsenal.

Foden se jugaba mucho contra Uruguay, pero, con los ojos de toda la nación puestos en él, volvió a quedarse corto. No fue el único.

GOAL analiza quiénes fueron los ganadores y los perdedores en el estadio de Wembley...

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    PERDEDOR: Phil Foden

    El drástico descenso de rendimiento de Foden con el City hizo que a muchos les sorprendiera que mantuviera su puesto en la convocatoria de Tuchel, y el hecho de que fuera titular aquí no era necesariamente una señal positiva, ya que se trataba claramente del segundo equipo. Tenía una presión añadida al haberle asignado el papel de número 10 y no supo gestionarla bien.

    Aportó muy poco en la primera parte y no se metió en el partido hasta la segunda, en la que tuvo su mejor momento —un característico regate hacia dentro con la izquierda— justo entre el momento en que fue derribado por Ronald Araujo y el de su sustitución por Palmer. 

    Y Tuchel admitió que esperaba más de él, sin duda en el aspecto ofensivo. Dijo: «En algunos momentos pensé que podría ser un poco más atrevido, arriesgarse como un número 10, probar cosas nuevas».

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  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    GANADOR: Cole Palmer

    Ya sea asistiendo a Ollie Watkins en el gol de la victoria contra Holanda en la semifinal de la Eurocopa 2024 o marcando él mismo en la final contra España, Cole Palmer goza de una reputación estelar por marcar la diferencia cuando sale desde el banquillo con la selección inglesa. Y aunque aquí había mucho menos en juego, volvió a dejar huella, aportando a su equipo la chispa y la astucia que antes le faltaban. 

    Tomó las riendas del partido, se adentró en el área de Uruguay y creó ocasiones. Y eso debería bastar para convencer a Tuchel de que se merece un puesto en la convocatoria en detrimento de Foden.

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    PERDEDOR: Ben White

    Daba pena ver a Ben White. Ha sido objeto de una atención poco halagüeña desde que fue convocado de nuevo para el equipo la semana pasada, y parecía inevitable que causara revuelo de una forma u otra al saltar al campo. Aun así, se superó a sí mismo: fue abucheado rotundamente al salir al campo, marcó el gol que abrió el marcador, pero volvió a ser abucheado y luego cometió una entrada alta sobre Federico Viñas que fue sancionada por el árbitro y llevó a que Federico Valverde empatara desde el punto de penalti.

    White se convirtió en el enemigo número uno de muchos aficionados ingleses en el momento en que abandonó la selección durante el Mundial de 2022, y el resentimiento creció cuando se supo que le había dicho a Gareth Southgate tras el torneo que no estaba disponible para ser convocado. Tuchel había dicho el jueves que «todo el mundo merece una segunda oportunidad», pero muchos aficionados no le hicieron caso y dejaron claro lo que sentían cuando saltó al campo en la segunda parte.

    Tuchel instó a los aficionados a «pasar página» y animó a White a «tomárselo con deportividad». Pero su aparición, llena de incidentes, no puede haber ayudado a sus posibilidades de entrar en la convocatoria de 26 jugadores, especialmente teniendo en cuenta que es probable que Reece James se recupere de su lesión antes de junio.

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    GANADOR: Harry Maguire

    Puede que Maguire llevara 18 meses ausente de la selección inglesa, pero nadie lo habría dicho cuando, en los primeros minutos, se hizo con el balón y se lanzó al ataque con determinación. 

    Maguire repartió pases hacia el ataque y también supuso su habitual amenaza a balón parado. Era como si nunca se hubiera ido y esta actuación demostró que tiene las cualidades necesarias para jugar con Tuchel, a pesar de las dudas sobre su falta de velocidad para jugar en la línea alta que suele preferir el alemán.

    El defensa ha luchado admirablemente por su futuro en el United y ahora está en proceso de recuperar su puesto en la selección inglesa y, tal vez, incluso en el once inicial cuando comience el Mundial.

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    PERDEDOR: Thomas Tuchel

    El seleccionador de Inglaterra declaró el pasado noviembre, tras clasificarse para el Mundial, que la época de los experimentos había terminado. Y, sin embargo, ahí estaba, a menos de tres meses del torneo, seleccionando a jugadores que se encontraban muy por debajo en la jerarquía y que tenían pocas o ninguna esperanza de jugar allí.

    Dominic Solanke llevaba siete años alejado de la selección inglesa hasta que Lee Carsley lo convocó en 2024 y Tuchel no lo había tenido en cuenta anteriormente, pero estaba de titular en la delantera. Dominic Calvert-Lewin, que no vestía la camiseta de Inglaterra desde 2021, lo sustituyó. El seleccionador admitió que casi nunca ve jugar a Fikayo Tomori. Entonces, ¿por qué, en ese caso, está considerando llevarlo a un Mundial?

    Tuchel insistió en que «aprendió mucho» del partido, pero esto pareció una oportunidad desperdiciada para hacerse una idea del equipo que realmente va a seleccionar en Norteamérica y para generar algo de confianza.

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    GANADOR: James Garner

    El centrocampista del Everton causó una gran impresión en los 69 minutos que estuvo sobre el terreno de juego con una brillante actuación, que hizo olvidar fácilmente que se trataba de su debut con la selección. Fue el jugador que creó más ocasiones del partido, realizó los centros más precisos y llevó a cabo el mayor número de entradas, con cuatro recuperaciones y seis duelos ganados en el suelo. 

    También destacó por su precisión en las jugadas a balón parado. Tuchel quedó muy satisfecho con lo que vio, y se refirió a Garner como «nuestro mini Valverde»; a juzgar por lo visto, tiene una remota posibilidad de colarse en el avión con destino a Estados Unidos.

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    PERDEDOR: El árbitro Sven Jablonski y su equipo

    A Tuchel no le convencieron ni el árbitro Sven Jablonski ni los árbitros asistentes de vídeo, y cuestionó tres decisiones clave: la concesión del penalti en el último suspiro contra White, el hecho de no expulsar a Araujo por su entrada temeraria sobre Foden y no revisar la falta de Rodrigo Aguirre sobre Noni Madueke. 

    Pero la decisión más absurda fue mantener a Manuel Ugarte en el campo después de que el centrocampista del Manchester United pareciera haber recibido dos tarjetas amarillas, la primera por una falta sobre Palmer y la segunda por protestar tras el gol de White. Maguire afirmó que le habían informado de que, en realidad, a su compañero de los Red Devils solo le habían mostrado una tarjeta amarilla, lo que no hizo más que aumentar la confusión. 

    «No creo que fuera una buena actuación en absoluto», dijo Tuchel sobre su compatriota alemán Jablonski. «Hubo discusiones, un jugador recibió dos tarjetas amarillas en un partido pero no fue expulsado. Un mal día en el trabajo». Ian Wright, que analizaba el partido para ITV, tuvo palabras aún más duras: «Se lo están inventando sobre la marcha, como si no hubiéramos visto lo que vimos».