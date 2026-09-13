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¡Phil Foden responde con contundencia! La estrella del Manchester City trolea a los furiosos aficionados del Manchester United tras la polémica victoria en el derbi
Foden silencia al público de Old Trafford
Foden no estaba de humor para mostrar simpatía hacia su rival vecino después de ayudar a su equipo a sumar tres puntos vitales, incluso desde la banda. Mientras abandonaba Old Trafford tras el pitido final, varios aficionados grabaron al jugador de 26 años sonriendo de oreja a oreja y haciendo con los dedos el gesto de un «1-0» hacia la afición del Manchester United.
El gesto provocador llegó como respuesta directa a una lluvia de insultos y abucheos desde la grada, y se pudo escuchar a algunos aficionados llamar «tramposo» al centrocampista tras su expulsión anterior.
- AFP
Foden se burla de los aficionados del Manchester United
Las imágenes virales, que se compartieron ampliamente en las redes sociales, captaron a Foden aparentemente completamente impasible ante el ambiente hostil. A pesar de la decepción individual por su tarjeta roja, la victoria permitió al City mantener su pleno de triunfos en el arranque de la temporada de la Premier League, igualando a puntos con el Arsenal en lo más alto de la clasificación.
Para el United, la derrota les deja hundidos en la 13.ª plaza con solo cuatro puntos, una realidad que Foden pareció encantado de recordarles mientras se dirigía al autobús del equipo.
Drama por la tarjeta roja y momento tenso de Fernandes
El partido explotó en apenas el minuto 23, cuando el árbitro Michael Oliver mostró una tarjeta roja directa a Foden. La acción se produjo tras un enfrentamiento físico con el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, que inicialmente derribó al jugador del City cerca de la línea de banda. En un momento de pérdida de compostura poco habitual, Foden pareció soltar una patada al internacional portugués mientras intentaba ponerse de pie.
La expulsión dejó al equipo de Enzo Maresca con diez hombres durante más de una hora, pero su resistencia tuvo premio cuando Erling Haaland marcó en el minuto 60.
- Getty Images Sport
Maresca pide coherencia en el arbitraje
Hablando después del partido, el entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, se deshizo en elogios hacia el carácter de su plantilla, pero cuestionó por qué Fernandes escapó al castigo por su papel en el incidente con Foden.
Después le preguntaron directamente a Maresca si creía que la expulsión de su mediocampista estrella había sido la decisión correcta por parte de los árbitros. Respondió sugiriendo que, si Foden tenía que irse, no debería haberse ido solo. El técnico del City dijo a los periodistas: "Puede ser tarjeta roja, pero en la misma acción puede ser tarjeta roja para Bruno. Es lo que hay".
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