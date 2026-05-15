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«Phil Foden no llegará», pero se confía en que Frank Lampard fiche a un «gran nombre» para el Coventry, mientras otro campeón del Manchester City se suma a los rumores de la Premier League
Lampard llevó al Coventry de vuelta a la Premier League tras 25 años de ausencia
Lampard ha recuperado su prestigio como entrenador en West Midlands. Las dificultades en Chelsea y Everton quedaron atrás tras llevar al CBS Arena a ganar la Championship.
Tras asumir el Coventry en noviembre de 2024, acabó con 25 años de espera y devolvió al club a la élite tras su caída a la League Two.
Su cotización está por las nubes y se le sitúa en grandes banquillos, pero ahora solo piensa en preparar al Coventry para los retos de la Premier.
Se ha vinculado a varios jugadores de probada eficacia con los Sky Blues, y los ambiciosos propietarios están dispuestos a respaldar a su entrenador; incluso se ha sugerido que Lampard debería plantearse fichar en calidad de cedido a la superestrella inglesa Foden, quien tiene dificultades para ser titular habitual en el Manchester City.
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Foden, descartado: ¿podría el Coventry fichar a alguien como Stones?
El exdelantero del Coventry Morrison, en declaraciones a GOAL y Freebets.com, descartó el fichaje de Phil Foden por el Chelsea: «Foden renovará con el City, así que no hay opción. Frank tiene buenos contactos, pero no lo conseguirá.
Sin embargo, veo a otro: Ross Barkley. Tiene experiencia en la Premier y lleva años en el fútbol. Necesitan varios jugadores con esa experiencia.
«Para subir de la Championship a la Premier League se necesitan al menos cinco o seis jugadores que la conozcan. El Coventry tiene un buen equipo, pero le faltará experiencia en la categoría. Así que nombres como Ross Barkley y unos centrales con bagaje en la liga podrían ser clave».
Mencionó otro nombre: «No digo que vaya a suceder, pero fíjate en John Stones; creo que acabará en un equipo entre los cuatro o cinco primeros.
“Pero, ojalá llegara John Stones: sin contrato y con su experiencia, sería un fichaje de lujo. No creo que pase, pero ese es el perfil: jugadores que conozcan la Premier”.
Lampard se convierte en la baza clave del recién ascendido Coventry
Aunque el Coventry pasó 25 años fuera de la Premier League y casi desapareció, se espera que la llegada de Lampard al banquillo traiga grandes beneficios.
Al preguntársele si el exjugador del Chelsea y de Inglaterra abrirá mercados antes inaccesibles, Morrison respondió: «Sí, al 100 %. Es una observación acertada.
Con sus contactos, su trayectoria y los jugadores que conoce, seguro que ya está negociando fichajes para este verano.
Los agentes quieren cerrar pronto, pero el Mundial complicará las gestiones: muchos jugadores estarán de vacaciones o en la competición.
Pero Frank no quiere iniciar la campaña con el mismo plantel; desea incorporar varios jugadores y, mientras el mercado esté abierto, buscará más para integrarlos durante la pretemporada.
«Lo he dicho muchas veces: de los equipos que ascenderán, el Coventry es el que mejor encaja. Si alguien se mantiene, serán ellos, gracias a Frank, a sus contactos y a los jugadores que puede atraer».
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El Coventry negociará la renovación del contrato con Lampard
Lampard solo tiene contrato con el Coventry hasta 2027, pero se espera que negocie su renovación. Es lógico que los Sky Blues quieran retenerlo el mayor tiempo posible.
Su amplia experiencia será clave en el próximo mercado de fichajes, con numerosas operaciones previstas antes del regreso de la Premier League al CBS Arena en agosto.