Phil Foden, jugador de equipo, espera con paciencia en el Manchester City pese a los rumores de renovación y traspaso veraniego

Foden alcanzó recientemente 100 participaciones en goles en la Premier League, cifra que redondeó con dos asistencias en la victoria 3-0 sobre el Crystal Palace el 13 de mayo. «Para ganar títulos hace falta todo el mundo; el miércoles tuve la oportunidad de jugar y me alegré de poder ayudar al equipo.

De eso se trata: mantenernos unidos y apoyarnos. A veces pasa, todos somos humanos. Tenemos jugadores fantásticos listos para jugar; solo tenía que ser paciente y seguir trabajando duro en los entrenamientos».