Al ser preguntado sobre si un traspaso al sur podría ser beneficioso para todas las partes implicadas, el exdelantero del Villa Cascarino —en nombre de Tonybet, cuya campaña «World Cup Card Collection» permite a los clientes canadienses ganar hasta 150 000 dólares canadienses— declaró a GOAL: «Es un gran paso si sirve para que Phil Foden vuelva a brillar.

A veces, en tu carrera, necesitas un impulso. Te dices: “Ahora voy a jugar en el primer equipo”. No creo que para Phil ser suplente sea el inicio de su etapa en el City. Así empieza un joven: gana galones, entra como suplente, convence al técnico para ser titular y, al final, se hace imprescindible.

Ahora ha tomado el camino opuesto. Ha llegado un nuevo entrenador, así que eso podría cambiar. Pero a su edad y con lo que ha logrado, si tuviera la oportunidad de ir a un gran club que le devuelva la motivación y las ganas de demostrar que la gente se equivoca, creo que Phil lo necesita.

«Mira lo que ha hecho Phil en el último año y medio: el City ha triunfado y él ha perdido su sitio en el equipo y en la selección inglesa. Necesita un cambio».