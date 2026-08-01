Foden expresó abiertamente su determinación de rendir sobre el terreno de juego tras firmar su nuevo contrato. En declaraciones a BBC Sport, afirmó: "Me ha hecho sentir relajado y puedo centrarme simplemente en ser la mejor versión de mí mismo y devolverle al club de fútbol la confianza que ha depositado en mí. Es bonito ver el apoyo del club y, obviamente, significa mucho. Ya va siendo hora de que intente devolvérselo y darle algo al club".

El internacional inglés también dio la bienvenida a la llegada de Maresca, convencido de que la relación que ya existe entre ambos ayudará mucho a su adaptación: "Muy bien, un nuevo comienzo, un nuevo entrenador y, hasta ahora, lo estoy disfrutando mucho. Es muy extraño, pero ya conocía a Enzo de antes, así que eso también ayuda. Lo conozco bastante bien y sé cómo es. Eso ha ayudado mucho, sin duda, tener esa relación con él".

Foden también explicó cómo el técnico italiano se puso en contacto personalmente con él después de que se quedara fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026: "Él [Maresca] se puso en contacto justo después para ver si todo estaba bien, lo cual fue un gran detalle por su parte, y demuestra el carácter que tiene y la persona que es. Se preocupa por todos y quiere tener una buena relación con el equipo".

Sobre las opciones del City de conquistar títulos esta temporada en medio de importantes cambios en la plantilla, Foden añadió: "Creo que podemos ganarlo todo, pero obviamente es difícil. Seguimos teniendo un equipo increíble".