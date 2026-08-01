AFP
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Phil Foden desvela su misión de «nuevo comienzo» con Enzo Maresca mientras la estrella del Manchester City promete devolver la confianza del club
Foden busca un nuevo comienzo
El centrocampista del City Foden está decidido a dar impulso a un nuevo capítulo en su carrera bajo las órdenes del recién nombrado entrenador Maresca después de ampliar su vinculación con el club hasta 2030. El jugador, de 26 años, experimentó un notable bajón de forma en las dos últimas temporadas, sin ver puerta en sus últimas 31 apariciones con su club y su selección. No obstante, la cúpula del Manchester City mostró su máxima confianza en su potencial al ofrecerle un nuevo contrato de cuatro años.
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La estrella del Manchester City elogia el apoyo
Foden expresó abiertamente su determinación de rendir sobre el terreno de juego tras firmar su nuevo contrato. En declaraciones a BBC Sport, afirmó: "Me ha hecho sentir relajado y puedo centrarme simplemente en ser la mejor versión de mí mismo y devolverle al club de fútbol la confianza que ha depositado en mí. Es bonito ver el apoyo del club y, obviamente, significa mucho. Ya va siendo hora de que intente devolvérselo y darle algo al club".
El internacional inglés también dio la bienvenida a la llegada de Maresca, convencido de que la relación que ya existe entre ambos ayudará mucho a su adaptación: "Muy bien, un nuevo comienzo, un nuevo entrenador y, hasta ahora, lo estoy disfrutando mucho. Es muy extraño, pero ya conocía a Enzo de antes, así que eso también ayuda. Lo conozco bastante bien y sé cómo es. Eso ha ayudado mucho, sin duda, tener esa relación con él".
Foden también explicó cómo el técnico italiano se puso en contacto personalmente con él después de que se quedara fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026: "Él [Maresca] se puso en contacto justo después para ver si todo estaba bien, lo cual fue un gran detalle por su parte, y demuestra el carácter que tiene y la persona que es. Se preocupa por todos y quiere tener una buena relación con el equipo".
Sobre las opciones del City de conquistar títulos esta temporada en medio de importantes cambios en la plantilla, Foden añadió: "Creo que podemos ganarlo todo, pero obviamente es difícil. Seguimos teniendo un equipo increíble".
Maresca respalda al creador de juego de Inglaterra
Los problemas de Foden la temporada pasada se vieron agravados por una combinación de una lesión de tobillo y cuestiones extradeportivas. Sin embargo, Maresca entiende el enorme potencial del mediapunta y le ha brindado todo su apoyo para ayudarle a recuperar su mejor forma.
Dijo: "Phil es muy importante, como el resto. Conozco a Phil de hace años y sé lo bueno que es. Es mi deber ayudarle a ser el Phil que todos queremos. Antes que nada, lo más importante es que sea feliz y disfrute del fútbol. Si se siente bien, puede ayudarnos a ganar títulos".
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La reconstrucción del City bajo Maresca
Maresca se pondrá por primera vez al frente del Manchester City en el amistoso del sábado contra el Inter de Milán en Hong Kong. A pesar de perder a figuras experimentadas como Bernardo Silva y John Stones, Foden sigue siendo optimista y cree que el Manchester City puede competir en todos los frentes esta temporada. El resurgir de Foden será clave para las esperanzas del Manchester City de abrir con éxito una nueva era bajo las órdenes de su nuevo entrenador.
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