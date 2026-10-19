Schmeichel asegura que Carrick no corre peligro inmediato de perder su puesto como entrenador del Manchester United. Los directivos de Old Trafford siguen convencidos de que el excentrocampista es la apuesta del club a largo plazo.

Carrick asumió el cargo de forma permanente en verano, después de intervenir para estabilizar la situación tras la tumultuosa marcha de Ruben Amorim. Llevó al equipo al tercer puesto de la Premier League y logró la clasificación para la Champions League la temporada pasada.

Sin embargo, el optimismo previo a la nueva campaña se ha desvanecido rápidamente tras dos difíciles primeros meses. La polémica fuera del campo ha aumentado la tensión, incluido el contundente ataque público de Lisandro Martinez contra la directiva tras una derrota ante el Atlético de Madrid.