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Peter Schmeichel exige una enorme sanción de puntos durante cinco años al Manchester City tras un veredicto de culpabilidad por infracciones financieras
Exigen duras sanciones para el Manchester City
Schmeichel, leyenda del United, ha pedido que el City reciba sanciones sin precedentes después de que fuera declarado culpable de infringir las normas financieras de la Premier League. Recientemente se determinó que el club había incrementado sus ingresos en más de 900 millones de libras entre 2009 y 2018.
Schmeichel, que terminó su carrera como jugador en el City, cree que son necesarias medidas extremas para proteger la integridad del fútbol inglés. Sus declaraciones llegan mientras el mundo del fútbol sigue debatiendo las consecuencias a largo plazo del veredicto de culpabilidad.
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Proponen drásticas deducciones de puntos
En declaraciones a Viaplay, el icono danés planteó una serie de sanciones draconianas destinadas a mermar la competitividad del club durante un largo periodo. Se mostró contrario al descenso inmediato, pero propuso en su lugar una desventaja severa.
«Creo que, por supuesto, hay que mantenerlo en la Premier League», afirmó Schmeichel. «Pero, durante cada uno de los próximos cinco años que esté en la Premier League, debería empezar con -25 puntos.
«También serviría de recordatorio para todos los demás de que hacer trampas en la Premier League y engañar a los otros clubes tiene consecuencias graves. Creo que esto es importante: una prohibición de fichar durante cinco años y una multa cuantiosa».
Prohibición de fichajes y venta forzosa
Más allá de las deducciones de puntos, Schmeichel quiere una reforma total de la cúpula del Manchester City. Exigió una prohibición de fichar durante cinco años, una multa cuantiosa y que se obligue a los actuales propietarios a abandonar el club.
«Y creo que deberían obligar a los propietarios a vender el club», añadió. «No creo que estén capacitados para dirigir este club de fútbol ni ningún otro club de fútbol en Inglaterra».
«También creo que deberían inhabilitar a todos los que hayan participado en esto. No pueden trabajar en el fútbol. Que les quiten los títulos o que se los dejen. No creo que importe una cosa u otra».
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Recursos y próximos partidos
El Manchester City sigue defendiendo su inocencia y presentó oficialmente un recurso contra la decisión a principios de octubre. La resolución definitiva sobre el veredicto y las posibles sanciones podría demorarse hasta finales de enero de 2027.
Pese a las turbulencias extradeportivas, los jugadores de Enzo Maresca lograron una victoria crucial contra el Liverpool recientemente en Anfield. Los goles de Erling Haaland, Jeremy Doku y Rayan Cherki permitieron al City recuperar una ventaja de tres puntos sobre el Arsenal en lo alto de la clasificación.
El club de Manchester debe volver a centrarse en sus próximos compromisos. Recibe al Paris Saint-Germain en un importante partido de la Champions League antes de regresar a la competición nacional para enfrentarse al Ipswich.
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