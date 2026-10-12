En declaraciones a Viaplay, el icono danés planteó una serie de sanciones draconianas destinadas a mermar la competitividad del club durante un largo periodo. Se mostró contrario al descenso inmediato, pero propuso en su lugar una desventaja severa.

«Creo que, por supuesto, hay que mantenerlo en la Premier League», afirmó Schmeichel. «Pero, durante cada uno de los próximos cinco años que esté en la Premier League, debería empezar con -25 puntos.

«También serviría de recordatorio para todos los demás de que hacer trampas en la Premier League y engañar a los otros clubes tiene consecuencias graves. Creo que esto es importante: una prohibición de fichar durante cinco años y una multa cuantiosa».