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PETA pide al Crystal Palace que «deje que Phoenix despliegue sus alas» y retire definitivamente a su mascota, un águila calva viva, de sus funciones los días de partido
Una organización de defensa de los animales exige cambios
La organización defensora de los derechos de los animales PETA ha exigido a la directiva del Crystal Palace que deje de utilizar definitivamente a Phoenix, su águila calva viva, en los prolegómenos de los partidos. En una carta formal enviada a Sharon Lacey, CEO del club, la organización pidió a los responsables que se comprometieran a «no volver a utilizar nunca un animal vivo como mascota».
El ave, procedente de la Eagle Heights Wildlife Foundation de Kent desde agosto de 2024, representa una identidad que el club adoptó durante la etapa de Malcolm Allison en 1973.
- AFP
Los activistas destacan el ambiente estresante del estadio
Los activistas sostienen que los personajes disfrazados que ya existen, como Pete the Eagle, son suficientes para entretener al público sin exponer a los animales salvajes al bullicio de los días de partido. En su carta subrayaron que «las águilas, que rehúyen el contacto, merecen algo mejor que el entorno estresante y atronador de un estadio», y advirtieron de que «las luces intensas, los ruidos fuertes y las multitudes alborotadas pueden hacer que las aves se asusten, se desorienten y entren en pánico».
Al criticar el uso del ave como entretenimiento los días de partido, la doctora Carys Bennett, de PETA, afirmó: «Las águilas calvas son veneradas como símbolos de libertad, pero Phoenix está siendo utilizado poco más que como un accesorio para entretener a los aficionados al fútbol.
»El Crystal Palace ya tiene una mascota encarnada por una persona para animar a sus seguidores, así que no hay motivo para llevar a un animal salvaje a un estadio ruidoso y abarrotado. PETA insta al club a dejar que Phoenix extienda las alas y a retirarlo definitivamente de sus funciones los días de partido».
Los incidentes anteriores ponen de relieve los riesgos para la seguridad
Para respaldar su petición, la organización señaló varios episodios alarmantes relacionados con aves vivas en estadios de fútbol a lo largo de los años. La carta de PETA citó casos anteriores en los que animales sufrieron daños dentro de estadios: «un búho que murió tras recibir el impacto de un balón, águilas que chocaron contra paredes o cristaleras y un halcón que se posó en la cabeza de un aficionado y le clavó las garras en el cuero cabelludo».
PETA recordó otro altercado en el que estuvo implicado un aficionado rival: «En otro caso, un aficionado alborotador propinó un puñetazo al águila mascota de un equipo rival».
Ese comentario alude a una agresión a Kayla, la predecesora de Phoenix, durante un tenso partido de la Copa de la Liga contra el Charlton, rival del sur de Londres, en septiembre de 2015. La primera águila calva americana del club, que solía recorrer volando el campo de un extremo a otro desde su presentación en 2010, murió de un infarto en junio de 2020 a los 28 años.
- Getty Images Sport
La presión aumenta antes del viaje a Turquía
El recurso extradeportivo llega cuando el entrenador Pierre Sage ya está cuestionado tras sumar solo siete puntos en los siete primeros partidos de liga de su equipo. La situación empeoró el domingo, cuando el equipo del sur de Londres cayó goleado por 5-0 ante su acérrimo rival, el Brighton, en el Amex Stadium, en un partido marcado por el gol de Diego Gomez desde el centro del campo. Ahora el Palace intentará reaccionar cuando visite al Besiktas en la Europa League este jueves.
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