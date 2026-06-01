En mayo del año pasado, durante el partido de la liga regional entre el WSG Tirol Juniors y el SV Fügen en la tranquila localidad de Wattens, los espectadores se sorprendieron al ver al icono de la música Phil Collins, hoy de 75 años y exbaterista de Genesis, en la grada para apoyar a su hijo Mathew.
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Pese a la inminente catástrofe, el 1860 Múnich está a punto de cerrar un fichaje espectacular
Phil Collins podría aportar glamour al estadio Grünwalder de Múnich. Mathew Collins, de 21 años, es candidato a fichar por el TSV 1860, aunque aún no se sabe en qué liga jugará. El campeón alemán de 1966 riesgo de descender a la Regionalliga.
Antes del miércoles deben demostrar solvencia con 2,7 millones de euros. Todavía no se sabe si el inversor Hasan Ismaik, en conflicto con el presidente Gernot Mang, cubrirá el déficit. Si se niega, el club muniqués afrontaría por segunda vez desde 2017 el descenso a la cuarta división.
Por ahora se desconoce qué sucederá: solo ocho jugadores del plantel tienen contrato para la Regionalliga. Según Bild, Mathew Collins, del Austria Salzburgo de la segunda división austriaca, fichará de todos modos por el Múnich tras realizar una prueba en Giesing.
- DPA
Matthew Collins ya jugó en Alemania con el Walldorf y el Hannover 96
A su padre, famoso en todo el mundo, le quedó claro desde el principio que su hijo seguiría un camino diferente al suyo. «A Matt le encanta la música, pero le gusta aún más el fútbol. Está convencido de que se hará profesional», dijo Phil Collins hace ya años.
Nacido en Ginebra, Mathew dejó Miami Beach a los 14 años para estudiar en un internado de fútbol en Evian. A los 16 jugó en el Astoria Walldorf y luego en el Hannover 96; ¿su próximo destino, Múnich?
De momento, los Leones tienen otras preocupaciones, y eso precisamente 60 años después de su título de liga, que celebraron recientemente con algunos de los héroes de aquella época. Mang también apeló a la gran tradición. «No estamos hechos para estar permanentemente en la tercera división», dijo, y añadió: «Y mucho menos en la cuarta división».