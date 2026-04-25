«Estoy muy contenta de que ya haya pasado, porque sabemos cómo puede acabar si no estamos ahí», dijo la jugadora de 31 años. «Ahora hay que evitar que eso ocurra».

Y más aún en el partido en casa ante más de 26 000 aficionados en el Allianz Arena, como subrayó Dallmann: «Necesitamos a todo el mundo el sábado, eso nos puede dar una fuerza enorme». El partido de vuelta entre las campeonas de liga alemanas y españolas se disputará el 3 de mayo en el Camp Nou.