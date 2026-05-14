Pese a haber perdido la confianza de la afición, unas declaraciones sugieren un cambio sorpresivo en el banquillo del Liverpool FC

En una rueda de prensa, Slot afirmó con rotundidad que se mantiene en el cargo. «Tengo todas las razones para suponer que seguiré siendo el entrenador del Liverpool la próxima temporada», declaró el técnico de 47 años, pocos días antes del decisivo partido en casa contra el Aston Villa, el viernes. Las especulaciones sobre un posible despido quedan, por ahora, apartadas.

Además, anunció que intervendrá en el mercado de fichajes pese a los casi 500 millones invertidos hace menos de un año: «Los planes para la próxima temporada están definidos y participo en las conversaciones con los nuevos jugadores». Una victoria ante el Aston Villa, que suma los mismos puntos, le daría al Liverpool el pase a la Champions. Actualmente cuarto, el equipo cuenta con cuatro puntos de ventaja sobre el sexto, el AFC Bournemouth.