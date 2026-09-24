El partido del Grupo 2 de la Liga A de la Nations League había generado una gran expectación, ya que suponía el primer partido de Jurgen Klopp al frente de Alemania y el debut de Xavi Hernandez como seleccionador de Países Bajos.

Sin embargo, el esperado duelo táctico entre ambos se vio alterado de inmediato por problemas físicos. Según Sky Sport Germany, Jamal Musiala notó un problema en el muslo durante el calentamiento, lo que provocó un cambio de última hora con la entrada de Nadiem Amiri. La situación empeoró cuando el delantero del Arsenal Kai Havertz, que ha marcado dos goles en cinco apariciones en la Premier League esta temporada, sufrió un problema muscular. Las informaciones detallaban: "¡Se acabó para Kai Havertz! ¡Le están poniendo un vendaje y se marcha!" Fue sustituido por Younes Ebnoutalib, que debutaba con la selección absoluta.



