Pesadilla para Bélgica antes del duelo contra España en el Mundial, tras la lesión de Amadou Onana en el ligamento cruzado anterior

En un emotivo gesto que destacó la importancia de Onana, el veterano delantero Romelu Lukaku le rindió homenaje durante el partido. Tras marcar el cuarto gol de Bélgica en el descuento, Lukaku mostró la camiseta con el 24 de Onana, dedicándole la victoria. Pero este gesto apenas consuela a los belgas, que el viernes se miden a una España arrolladora sin su motor en el centro del campo.

Sin su ancla en el mediocampo, los Diablos Rojos buscan la forma de frenar a los creativos españoles. En los cuartos de final en Estados Unidos, García deberá reajustar su plan. La ausencia de la rapidez y el dominio aéreo de Onana podría ser decisiva ante los campeones de Europa. Para club y selección, su recuperación llevará tiempo y dejará un vacío difícil de cubrir.