Según ESPN NL, Sofyan Amrabat hizo su esperado debut con el Ajax el 5 de septiembre de 2026, participando en un Johan Cruijff ArenA lleno hasta la bandera tras llegar como agente libre con un contrato de dos años. Sin embargo, la primera aparición del centrocampista acabó en decepción, ya que el equipo local sufrió una derrota por 3-1 ante su rival PSV. Pese al resultado negativo, Amrabat admitió que estaba orgulloso de saltar al campo y vivir el ambiente creado por los aficionados.

«Aunque estaba feliz por debutar en un Arena lleno, expresé mi decepción por el resultado del partido», señaló Amrabat al reflexionar sobre su primera aparición con el club.



