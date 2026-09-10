Liverpool logró una vital victoria por 2-1 en la Champions League ante el Atlético de Madrid el miércoles, con Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister marcando los goles decisivos. Sin embargo, el gran resultado quedó momentáneamente eclipsado por la preocupación en torno a Barcola. El fichaje veraniego de 123 millones de libras procedente del Paris Saint-Germain se echó la mano a la pierna mientras hacía una peligrosa internada hacia el área poco antes de la hora de juego.

El extremo francés cayó al césped agarrándose el gemelo izquierdo, lo que hizo saltar de inmediato las alarmas en Anfield. Tras recibir una breve atención médica sobre el terreno de juego, el exjugador del PSG fue sustituido por Victor Munoz.

Por fortuna para la afición local, el doble ganador de la Champions League pudo abandonar el campo por su propio pie sin necesidad de camilla. Antes de su salida prematura, el delantero firmó una prometedora primera titularidad, poniendo a prueba a Jan Oblak en los primeros compases y rozando el gol tras el descanso.



