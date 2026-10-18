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¡Pesadilla de lesiones para el Barça! Eric Garcia, baja para los duelos ante el PSG y el Real Madrid, y Jules Kounde, seria duda para el Clásico
Garcia, ante un largo periodo de baja
La situación médica del Barcelona ha empeorado considerablemente tras su duro encuentro contra el Real Betis. Eric Garcia, que marcó durante el partido, tuvo que retirarse en los últimos minutos por un evidente problema muscular. Tras regresar a la Ciutat Esportiva Sant Joan Despi para someterse a pruebas médicas exhaustivas, el club ha confirmado el alcance de la lesión del internacional español.
Garcia sufre una lesión muscular en el recto femoral del muslo derecho que le mantendrá de baja entre tres y cuatro semanas. Este plazo deja al polivalente defensa fuera del próximo viaje para enfrentarse al Paris Saint-Germain en la Champions League, así como del esperado Clásico contra el Real Madrid. Además, está previsto que Garcia se pierda los partidos contra el Alavés, el Aston Villa y el Atlético de Madrid, por lo que no estará disponible hasta después del segundo parón de selecciones de la temporada.
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Kounde, seria duda para el Clásico
Para agravar los problemas defensivos, Jules Kounde preocupa ahora seriamente al cuerpo técnico tras sufrir un esguince en el tobillo izquierdo. El internacional francés fue visto llegando al campo de entrenamiento con una cojera evidente, lo que despertó de inmediato dudas sobre su disponibilidad para la exigente serie de partidos que se avecina.
Al igual que Garcia, Kounde ya está descartado para el duelo europeo entre semana contra el PSG en la capital francesa. El francés afronta ahora una carrera contrarreloj para llegar en condiciones al enfrentamiento con el Real Madrid del próximo domingo.
Gerard Martin aporta un pequeño rayo de esperanza
En medio de las malas noticias sobre las figuras del primer equipo, el panorama es algo más optimista para el joven Gerard Martin. El defensa fue sustituido por Garcia al descanso del partido contra el Betis tras quejarse de molestias en el pie. Las primeras evaluaciones apuntan a una inflamación, y no a una rotura estructural ni a una fractura, lo que permitiría que regresara antes a la convocatoria.
El club espera que Martin viaje a Francia para el partido contra el PSG, siempre que su recuperación evolucione favorablemente durante las próximas 48 horas. Contar con el joven defensa daría a Flick una opción de rotación muy necesaria, aunque no fuese titular.
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Un comienzo fulgurante en Europa
El contratiempo por lesión supone un duro revés en medio de un inicio de temporada sensacional para el Barcelona, que ha ganado sus nueve primeros partidos de LaLiga. El equipo de Hansi Flick lidera la clasificación con 27 puntos y cinco de ventaja sobre el Atlético de Madrid, segundo clasificado.
Ese gran momento de forma también se ha trasladado a Europa, donde el conjunto catalán ha arrancado su campaña en la Champions League con autoridad. El Barcelona logró victorias contundentes en sus dos primeros partidos europeos: goleó al Feyenoord por 5-1 en casa y después se impuso al Galatasaray por 4-1 a domicilio.
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