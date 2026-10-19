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¡Pesadilla de doble descenso! El Manchester City se enfrenta a una sanción enorme que podría enviarlo dos veces a la Championship
Se avecinan sanciones sin precedentes para el Manchester City
La parte azul de Mánchester disfruta de un inicio de temporada impecable en las competiciones nacionales tras lograr recientemente su séptima victoria consecutiva bajo la dirección de Maresca. Sin embargo, su excelente rendimiento sobre el terreno de juego está quedando completamente eclipsado por la amenaza que se cierne desde el departamento jurídico de la Premier League.
Tras una larga investigación sobre la gestión financiera del club durante los diez años comprendidos entre 2009 y 2018, la Premier League estaría preparada para imponer un castigo que iría mucho más allá de una multa ordinaria o una pequeña deducción de puntos. La magnitud de las presuntas irregularidades ha dado pie a especulaciones sobre una sanción concebida para garantizar que el club quede fuera de la máxima categoría.
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La Premier League se prepara para actuar antes de la apelación
Según el Daily Mail, la liga quiere concretar y anunciar estas sanciones antes de que concluya por completo el proceso oficial de apelación del club, una medida que sacudiría el fútbol europeo.
Aunque el club sigue defendiendo su inocencia y afirma que dispone de «pruebas irrefutables» para limpiar su nombre, el organismo rector parece dispuesto a actuar basándose en conclusiones que apuntan a infracciones sistemáticas de la normativa financiera. No se trataría de una simple reprimenda, sino de un intento de restablecer el equilibrio competitivo de la liga tras años de dominio del City.
El escenario catastrófico de un doble descenso
El aspecto más inquietante de la sanción propuesta es la amenaza de un «doble descenso». En lugar de pasar una sola temporada en la Championship, la Premier League podría impulsar una deducción de puntos lo bastante elevada como para provocar un descenso inmediato, seguida de una segunda sanción aplicada la temporada siguiente.
Esto dejaría al club en segunda categoría durante un mínimo de dos años, independientemente de sus resultados sobre el terreno de juego en ese periodo. Una medida así buscaría eliminar las ventajas obtenidas durante el periodo en el que supuestamente se cometieron las infracciones y obligaría al club a acometer una reconstrucción estructural y financiera completa en el Etihad Stadium. Es un escenario que habría parecido imposible hace solo unos años, pero que ahora se presenta como una posibilidad real, según Oliver Holt.
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Cronología de la polémica financiera
El caso contra el Manchester City ha sido uno de los más complejos y prolongados de la historia del deporte. Comenzó a cobrar fuerza en 2018, cuando se filtraron documentos a la prensa alemana que sugerían que el club había eludido las normas del juego limpio financiero mediante acuerdos de patrocinio con importes inflados. Desde entonces, la disputa ha pasado por las instancias de la UEFA, el Tribunal de Arbitraje Deportivo y, finalmente, la comisión independiente de la Premier League.
En cada etapa, el club ha respondido con firmeza y a menudo ha logrado revocar sanciones o reducir multas. Sin embargo, los 115 cargos a los que se enfrenta ahora representan una amenaza mucho mayor que cualquiera de las anteriores. La determinación de la Premier League de llevar el caso hasta el final apunta a un cambio en la forma de aplicar las normas financieras al más alto nivel.
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