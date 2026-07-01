«¿Acaso esos cracks del Mundial se miran y piensan: “No, conmigo no. ¿Y luego voy y marco un hat-trick?”? ¿Qué pasa ahí? Es una locura», declaró el seleccionador de Inglaterra tras el 2-1 (0-1) en los dieciseisavos contra la República Democrática del Congo.
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«¿Pero qué está pasando ahí?». Thomas Tuchel se queda atónito ante una tendencia del Mundial
Kane remontó el partido con un doblete (75’ y 86’), sus goles 4 y 5 en el torneo. Así se une a las estrellas Kylian Mbappé (Francia, 6 goles), Lionel Messi (Argentina, 6 goles) y Erling Haaland (Noruega, 5 goles), que lideran la competición. «Todos son tiburones: cuando huelen sangre, se abalanzan y marcan», afirmó Tuchel.
- AFP
Harry Kane supera a la leyenda Pelé; Klopp pide que se le erija una estatua
En la lista histórica de goleadores, liderada por Messi con 19 tantos en Mundiales, Kane ya tiene 13 y supera a Pelé (12). «Es nuestro capitán, nuestro líder. Decide los partidos con remates increíbles», elogió Tuchel. Jürgen Klopp, experto de MagentaTV, añadió: «No sé si ya le han erigido estatuas en Inglaterra, pero seguro que lo harán. Nunca había visto una influencia como la de Harry Kane».
El lunes a las 02:00 CEST, Inglaterra jugará los octavos ante México en Ciudad de México. Por ello, Tuchel pidió a los padres: «Escribid una nota para el colegio y dejad que vean el partido; aún tendrán tiempo de sobra para clase. El Mundial es cada cuatro años y en cuatro días tendremos un partido clave; necesitamos el apoyo de todos, sobre todo el de los niños».