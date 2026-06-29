«¡Pero no para este partido!» Julian Nagelsmann no descarta una decisión controvertida en la selección alemana durante el Mundial

Tras la derrota 1-2 ante Ecuador en la última jornada de grupos, exjugadores como Philipp Lahm y Lothar Matthäus pidieron que Kimmich volviera al centro del campo. El motivo fueron las flojas actuaciones de Aleksandar Pavlovic en esa zona.

«Aleksandar Pavlovic aún no ha convencido del todo en este torneo; veo una cantidad increíble de pérdidas de balón innecesarias», escribió Philipp Lahm en su columna sobre el Mundial para la revista *kicker*, avivando aún más el debate. «No está bien posicionado en el campo. Por eso veo a Joshua Kimmich en el centro del campo», había dicho, por ejemplo, Philipp Lahm.

Sin embargo, Nagelsmann volvió a alinear a Pavlovic contra Paraguay y lo defendió: «En el cuerpo técnico discutimos todo. También hablamos con Leon Goretzka, que entrena bien y no se rinde», dijo al ser preguntado por posibles cambios. Y añadió: «Confiamos en Pavlo; tuvo un buen inicio, pero los dos últimos partidos fueron complicados por otros factores. No es solo su culpa. Tiene un potencial enorme y es clave para nosotros».



