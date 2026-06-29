En MagentaTV, el seleccionador descartó usar a Joshua Kimmich en el centro del campo ante Ecuador y colocar a un central en el lateral derecho: «Para este partido, no. Siempre buscamos dar a los jugadores la mejor idea para que rindan al máximo. Hoy volví a hablar con Jo; puede ayudarnos mucho ahí. Siempre hay ajustes tras cada partido y hoy no será la excepción; él lo hará bien».
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«¡Pero no para este partido!» Julian Nagelsmann no descarta una decisión controvertida en la selección alemana durante el Mundial
Tras la derrota 1-2 ante Ecuador en la última jornada de grupos, exjugadores como Philipp Lahm y Lothar Matthäus pidieron que Kimmich volviera al centro del campo. El motivo fueron las flojas actuaciones de Aleksandar Pavlovic en esa zona.
«Aleksandar Pavlovic aún no ha convencido del todo en este torneo; veo una cantidad increíble de pérdidas de balón innecesarias», escribió Philipp Lahm en su columna sobre el Mundial para la revista *kicker*, avivando aún más el debate. «No está bien posicionado en el campo. Por eso veo a Joshua Kimmich en el centro del campo», había dicho, por ejemplo, Philipp Lahm.
Sin embargo, Nagelsmann volvió a alinear a Pavlovic contra Paraguay y lo defendió: «En el cuerpo técnico discutimos todo. También hablamos con Leon Goretzka, que entrena bien y no se rinde», dijo al ser preguntado por posibles cambios. Y añadió: «Confiamos en Pavlo; tuvo un buen inicio, pero los dos últimos partidos fueron complicados por otros factores. No es solo su culpa. Tiene un potencial enorme y es clave para nosotros».
Nagelsmann se decantó desde el principio por Kimmich como lateral derecho
Antes del Mundial, Nagelsmann apostó por Kimmich —que había jugado en el centro del campo durante la fase de clasificación— como lateral derecho; ni siquiera llevó a ningún lateral derecho de pura raza al torneo que se disputó en EE. UU., Canadá y México. Kimmich jugó bastante bien contra Curazao y Ecuador, aunque se le vio desbordado ante la vertiginosa velocidad de Yan Diomande, de Costa de Marfil. Desde atrás pierde influencia en la construcción del juego.
Por ahora lo mantiene en esa demarcación, aunque deja la puerta abierta para cambios en próximos partidos.
Tras la derrota ante Ecuador, sus decisiones de alineación —a menudo distintas de lo anunciado— ya generaron debate, incluso entre los propios internacionales.