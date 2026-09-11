El Manchester United marcó su regreso a la Liga de Campeones de la UEFA tras tres años de ausencia con una cómoda victoria por 4-0 ante el Sabah azerbaiyano en Old Trafford. Matheus Cunha abrió el marcador antes de que Bruno Fernandes doblara la ventaja durante una dominante actuación en la primera parte.

Benjamin Sesko añadió el tercero al filo del descanso antes de que Lisandro Martinez marcara su primer gol en Old Trafford para completar la goleada.

Patrick Dorgu también participó en un satisfactorio triunfo inicial del United ante su afición.