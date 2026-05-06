«Perdí los nervios»: Neymar pide perdón a Robinho Jr. por la bofetada en un entrenamiento tras celebrar un gol de la Copa Sudamericana con su compañero del Santos

Tras el 1-1 ante Deportivo Recoleta en la Copa Sudamericana, donde marcó para Santos, el ‘10’ admitió el altercado. Confirmó que un desacuerdo en un entrenamiento del fin de semana escaló hasta un enfrentamiento físico con la joven promesa de 18 años.

Según ESPN, Neymar declaró: «Se suponía que esto se resolvería entre nosotros, fue un malentendido en el entrenamiento y reaccioné de forma exagerada. Inmediatamente después pedimos disculpas y hablamos en el vestuario, tanto Robinho Jr. como yo. Es un chico al que quiero mucho. Esto pasa en el fútbol: a veces te peleas con tu hermano o tu amigo; yo he discutido con varios compañeros.

Si quieren una disculpa pública, aquí la tienen. Ya me disculpé con él y con su familia. Perdí los nervios; todos cometemos errores. El lunes nos reunimos, pedimos perdón ante el grupo y creímos que estaba resuelto, pero algunos lo sacaron de quicio».