«Perdemos a un gran campeón»: fallece el expiloto de Fórmula 1 Alessandro Zanardi a los 59 años

Fue un punto de inflexión en su vida; Zanardi lo describió como «uno de los momentos más brillantes». Había «superado algo que desafiaba todas las probabilidades: según la ciencia, no tenía ninguna posibilidad».

Sin embargo, la mala suerte lo persiguió: el 19 de junio de 2020, mientras competía en handbike en la Toscana, chocó contra un camión. Las lesiones fueron graves y permaneció en peligro de muerte durante un año y medio antes de salir del hospital.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lamentó su fallecimiento. «Italia pierde a un gran campeón y a un hombre extraordinario, capaz de convertir cada prueba de la vida en una lección de valentía, fortaleza y dignidad», escribió Meloni en X.