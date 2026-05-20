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«Percibo una burla profunda»: el regreso de Neymar a la selección brasileña ha sido tildado sin piedad de «espectáculo de fenómenos» por un ganador del Mundial

Neymar
Brazil
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C. Dugarry
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Christophe Dugarry critica con dureza la decisión de Carlo Ancelotti de volver a convocar a Neymar para la selección brasileña de cara al Mundial de 2026. El exinternacional francés, campeón en 1998, considera que esta medida ha convertido al jugador del Santos en un «espectáculo de fenómenos» y refleja un descenso en el nivel de la Seleção.

  • Un polémico regreso de la estrella del Santos

    La decisión de Ancelotti de convocar a Neymar para el Mundial 2026 ha generado un intenso debate. Tras tres años ausente de la escena internacional, su regreso a la Seleção fue celebrado por muchos aficionados, aunque entre los analistas surgen dudas. Para algunos, la idea de una última actuación del exdelantero del Barcelona y el París Saint-Germain resulta atractiva; otros cuestionan su condición física y táctica.

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    Dugarry critica las celebraciones «poco sinceras»

    El campeón del Mundial de Francia 1998, Dugarry, critica el revuelo en torno a la convocatoria de Neymar y lo califica de «espectáculo de fenómenos», señalando una falta de respeto hacia su legado y hacia la selección brasileña.

    «Estas celebraciones no son sinceras. Veo una burla detrás de la convocatoria de Neymar. Ya escucho comentarios como “Se lesionará antes del torneo” o “Ha engordado”. La gente lo trata como un espectáculo de fenómenos, y eso me molesta. Neymar también contribuye a ello», declaró Dugarry en RMC Sport.

  • Dudas sobre el nivel deportivo de Brasil

    Para Dugarry, el regreso de Neymar tras su larga ausencia y sus problemas físicos evidencia un problema mayor en la selección pentacampeona. Considera que recurrir a un jugador ya en declive muestra que la cantera o la dirección han perdido fuerza en los últimos años.

    «No creo que sea una buena idea. Su convocatoria muestra lo bajo que ha caído Brasil. Pensar que Neymar es un jugador más es una ilusión. No estoy convencido de que este chico pueda aportar ya nada a este equipo», añadió.

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    La cuenta atrás definitiva para el Mundial de 2026

    La selección se reunirá en Granja Comary el 27 de mayo. Neymar afronta una gran presión para callar a sus críticos. Brasil jugará un amistoso contra Panamá en el Maracaná el 31 de mayo, antes de viajar a Norteamérica. El equipo de Ancelotti se medirá a Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C del Mundial de este verano.

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