Getty Images Sport
Traducido por
Pequeños destellos, gran convicción. Marmoush asegura que el Tottenham, en apuros, está a punto de hacer clic
Marmoush ve señales positivas pese a un inicio sin victorias
El delantero del Tottenham Omar Marmoush sigue confiando en que los Spurs están a punto de cambiar su dinámica pese a un frustrante inicio de temporada. El equipo de Roberto De Zerbi encadenó sus primeros cuatro partidos de la Premier League sin ganar y sin marcar, con dificultades para encontrar fluidez en ataque.
Sin embargo, marcar contra un equipo de la máxima categoría en la derrota del martes en la Carabao Cup ante el Liverpool supuso su primer gol contra un rival de la élite esta temporada.
Marmoush insiste en que las actuaciones del equipo demuestran un progreso claro de cara a portería.
- Propaganda Photo
El delantero apunta a la creación de ocasiones y a la calidad de la plantilla
El fichaje veraniego procedente del Manchester City cree que los mecanismos ofensivos del Tottenham mejoran de forma constante con cada partido. Marmoush subrayó que la plantilla tiene suficiente profundidad y talento individual para empezar a transformar las ocasiones en victorias.
Insistió en que los pequeños detalles pronto encajarán en el equipo de De Zerbi.
«En cada partido creamos más, más y más y más ocasiones; estoy seguro de que estamos muy cerca», declaró Marmoush a los medios del club. «Tenemos muchísima calidad sobre el campo y también en la gente que sale desde el banquillo para darnos este último impulso. Cuando encajen estos pequeños detalles, será muy, muy bueno».
Construyendo mentalidad y unión dentro del vestuario
Marmoush destacó cómo la adversidad al inicio de la temporada está ayudando a unir a la plantilla durante un periodo de transición bajo las órdenes de De Zerbi. También elogió a los aficionados del Tottenham por respaldar al equipo en sus primeras dificultades.
Reforzar la confianza interna sigue siendo el objetivo principal de los jugadores y del cuerpo técnico.
«Estos momentos construyen la mentalidad y unen al equipo», añadió Marmoush. «Estos pequeños destellos de éxito nos dan otro impulso y tenemos que construir esta confianza dentro de nosotros. Tengo que decir que nuestros aficionados estuvieron increíbles, hemos tenido su apoyo desde el principio».
- Sportimage
El Tottenham busca su primera victoria en la Premier League
Tras ver frenada su trayectoria en la Carabao Cup en Anfield, el Tottenham vuelve a centrar toda su atención en la competición liguera doméstica. Los hombres de De Zerbi siguen decididos a convertir su mejora goleadora en tres puntos.
La plantilla sigue trabajando sobre el césped de entrenamiento para pulir su ejecución táctica.
El Tottenham afronta su próximo partido con el objetivo de lograr una esperada primera victoria liguera de la temporada.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias