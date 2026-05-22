¡Pep Guardiola tendrá una estatua! El Manchester City confirmará el homenaje al entrenador saliente con una tribuna que llevará su nombre

En su rueda de prensa, Guardiola admitió que le había conmovido el gesto del club, ahora que se prepara para abandonar Mánchester tras una década de gran éxito al frente del equipo.

«Khaldoon [Al Mubarak] me llamó esta mañana para decirme que el club había tomado esa decisión», afirmó. «No tengo palabras. Me gusta la sensación de que mi energía o mi espíritu estarán ahí para siempre. Así que me gusta esa sensación».

El propietario del club, el jeque Mansour, elogió su influencia dentro y fuera del campo y afirmó que su legado trasciende los trofeos conquistados.

“Hace tiempo dije que el Manchester City debía contar con la mejor gente, dentro y fuera del campo. Durante diez años, Pep ha encarnado esa ambición”, explicó Mansour en la web del club. “Ha dejado una huella indeleble en el ADN del club. Su huella se debe más a cómo ganó que a los numerosos trofeos que levantó. Tiene mi gratitud infinita y la de toda la familia del City, de la que siempre formará parte».