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Pep Guardiola señala al jugador al que debería haber dejado fuera tras cometer una «mala elección» en el empate del Manchester City ante el West Ham
El impacto de Rayan Cherki
El City vio cómo sus aspiraciones al título sufrían un duro revés al empatar con el West Ham, lo que le deja anueve puntos del líder de la liga. El entrenador catalán optó por alinear a Antoine Semenyo y Omar Marmoush en las bandas para apoyar a Erling Haaland, pero el trío ofensivo careció de la fluidez necesaria para desmontar la resistencia del West Ham. El partido dio un giro significativo en la segunda parte cuando Rayan Cherki saltó al campo desde el banquillo. Junto a otros suplentes como Phil Foden y Jeremy Doku, Cherki aportó la chispa creativa que había faltado durante la primera hora. Su habilidad para manejar el balón en espacios reducidos desbloqueó con frecuencia la zaga de los Hammers, aunque el City finalmente no logró marcar el gol de la victoria.
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Guardiola asume la responsabilidad por el error táctico
Al reflexionar sobre el resultado y sus decisiones sobre la alineación, Guardiola fue contundente en su valoración de su propio desempeño desde la banda. «Mala elección», explicó el entrenador del City. «Ahora podéis criticarme sin piedad por la alineación; me lo merezco. A veces es por el equilibrio. Aprendimos al principio (de esta temporada) que cuando alineábamos a Erling con Jeremy [Doku] o Cherki quedábamos tremendamente desequilibrados, no teníamos la estabilidad que los equipos de la Premier League deben tener».
Fomentar la estabilidad en un año de transición
A pesar de los puntos perdidos, el entrenador del City se mantiene optimista y cree que su plantilla va por buen camino, aunque todavía estén definiendo su identidad. Defendió su decisión de alinear a Semenyo, al tiempo que reconoció que Cherki aporta una amenaza única difícil de ignorar, sobre todo cuando los partidos se alargan en los últimos compases.
«Es un equipo que está creciendo; creo que desde el principio hemos mejorado mucho, pero aún no es un trabajo terminado. A veces es así, pero no diré que no me encanta jugar con Rayan, sobre todo cuando sale desde el banquillo, porque su impacto siempre es increíble. Pero a veces le falta velocidad; el equipo siempre se muestra estable cuando Semenyo y Nico O’Reilly juegan en las bandas y se internan hacia dentro, llegando al área; son realmente muy buenos. Sigo buscando la mejor manera de lograr estabilidad y consistencia en el equipo», añadió.
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El Real Madrid se perfila como un rival a tener en cuenta en la Liga de Campeones
El City ya no tiene tiempo para lamentarse por sus tropiezos en la liga, ya que debe prepararse para un partido europeo de gran importancia. Debe centrar su atención en el Real Madrid a mediados de semana, donde se enfrenta a la difícil tarea de remontar un 3-0 en contra en su eliminatoria de la Liga de Campeones.
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