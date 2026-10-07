¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Pep Guardiola(C)Getty Images
Moataz Elgammal
Traducido por

Pep Guardiola se prepara para un emotivo regreso al Manchester City durante el duelo de la Champions League contra el Paris Saint-Germain tras el veredicto de culpabilidad

P. Guardiola
Manchester City
Premier League
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones

El exentrenador Pep Guardiola regresará por primera vez al Etihad Stadium la próxima semana, cuando el Manchester City reciba al Paris Saint-Germain en la Champions League. El técnico catalán tiene previsto asistir al esperado duelo europeo como una firme muestra de solidaridad con los campeones vigentes, tras el reciente veredicto de culpabilidad por sus cargos financieros históricos.

  • El emotivo regreso de Guardiola

    Según el Daily Mail, está previsto que Guardiola asista al partido del miércoles de la Champions League contra el PSG, en lo que supondrá su primer regreso al Etihad Stadium desde su salida en verano.

    Guardiola estará acompañado en la grada por la directiva del club, incluido el presidente Khaldoon Al Mubarak, mientras el Manchester City trata de gestionar las consecuencias del fallo de la comisión independiente. El club ha sido declarado culpable de inflar artificialmente sus ingresos comerciales en 830 millones de libras mediante contratos ficticios. El Manchester City ya ha presentado una apelación y sigue negando cualquier irregularidad en el caso.

  • New York City FC v Red Bull New YorkGetty Images Sport

    Guardiola respalda al club

    Guardiola lanzó un apasionado mensaje en las redes sociales para defender al Manchester City inmediatamente después de que se anunciara el veredicto. El exentrenador, que pasó 10 años de enorme éxito en el Etihad Stadium, dejó clara su postura.

    Guardiola dijo: "Quiero que todos y cada uno de los aficionados del Manchester City en todo el mundo sepan que estoy aquí; más que nunca. Estoy, siempre he estado y siempre estaré, al lado de mi club, mi propietario, mi presidente, Ferran (Soriano), los jugadores, el personal, Enzo (Maresca) y vosotros, nuestros aficionados únicos. Quiero dejarlo claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos".

  • Cargos financieros y vínculos sólidos

    El director ejecutivo del Manchester City, Ferran Soriano, calificó anteriormente los procedimientos financieros como una teoría de la conspiración orquestada por la Premier League. Con su recurso presentado oficialmente contra las sorprendentes sanciones, recuperar a Guardiola supone un enorme impulso para el cuerpo técnico y para el actual entrenador, Enzo Maresca.

    Maresca ejerció como asistente de Guardiola durante la histórica campaña del triplete, y ambos mantienen una estrecha relación. También se espera que Manel Estiarte, que trabajó junto a Guardiola durante años, asista al próximo duelo contra el Paris Saint-Germain.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ¿Qué le espera ahora al Manchester City?

    De cara al futuro, Maresca necesitará mantener a su plantilla completamente concentrada en medio de la continua turbulencia extradeportiva. El Manchester City afronta el domingo en Anfield un duelo estelar de la Premier League contra el Liverpool. El crucial choque liguero pondrá a prueba de forma rigurosa su fortaleza mental antes de centrar su atención en recibir el miércoles al Paris Saint-Germain y a Guardiola.

Liga de Campeones
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG